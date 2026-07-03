Les Bleuets de Tony Parker craquent dans le “money time” en 1/4 de finale !

Terrible coup d’arrêt et même fin de parcours pour les Bleuets de Tony Parker, battus en quart de finale face à la Turquie après avoir joué les yeux dans les yeux durant tout le match pour finalement craquer au pire moment. Battus 94-87 face à la Turquie, pays hôte de la Coupe du Monde U17, les Bleuets ont fini par céder devant l’efficacité d’Omer Kutluay (30 points, 11 passes décisives) et Darius Karutasu (24 points à 8/11 au tir).

Un 13-0 dévastateur

Après un combat acharné de trois quart-temps (68-70), toute l’équipe de France U17 s’est mise à y croire lorsqu’Aaron Towo-Nansi (20 points, 5 rebonds, 7 passes décisives) a enchaîné deux paniers à 3-points avant de voir Amadou Fall (11 points, 6 rebonds, 6 passes décisives) passer 5 points et Messi Yangala (16 points, 8 rebonds) ajouter deux lancer-francs pour porter la marque à 81-87 !

A moins de trois minutes du terme, les Turcs ont alors réussi à inverser la tendance porté par un Omer Kutluay inarrêtable. Le fils d’Ibrahim Kutluay (grosse pointure en son temps) a inversé la tendance en initiant un terrible 13-0, avec un lay-up en transition avec la faute en prime, un 3-points pour égaliser à 87-87 puis un nouveau lay-up qui a plongé les Bleuets dans le trou.

Omer Yusuf Sik a bonifié la démonstration d’un 3-points qui a scellé le sort du match, laissant les Français à leurs regrets, notamment au regard de la performance d’un Nathan Soliman en deçà de son niveau (9 points, 5 rebonds, 3 passes décisives), qui n’a pas réussi à lancer son match pour finir par concéder sa cinquième faute sur le 2+1 d’Omer Kutluay. C’est aussi comme ça qu’on apprend et qu’on grandit.

Battus 94-87, les protégés de Tony Parker quittent la course au podium et affronteront la Lituanie demain en match de classement. Il y aura un dernier match à jouer ensuite le lendemain, face au Canada ou Porto Rico.