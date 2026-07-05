Combien vont toucher les rookies de la Draft 2026 ?

Alors que la Summer League vient de commencer, les rookies découvrent peu à peu leur nouvel environnement. Et les joueurs sélectionnés au premier tour connaissent déjà le montant de leur premier contrat professionnel.

Avec un salary cap fixé à 164.961 millions de dollars pour la saison 2026/27, le barème des contrats rookies a lui aussi été ajusté à la hausse. Comme toujours, les choix du premier tour signent des contrats de quatre ans, avec deux premières saisons garanties, puis deux années en option d’équipe. En pratique, les franchises accordent presque toujours 120% du barème prévu.

Conséquence : AJ Dybantsa, premier choix des Wizards, devrait toucher 14.75 millions de dollars dès sa première saison, pour un contrat pouvant atteindre 66.9 millions sur quatre ans. Un salaire déjà proche de la « mid-level exception » complète, fixée à 15.044 millions cette saison.

Le jackpot du premier tour

Darryn Peterson, choisi en deuxième position par le Jazz, devrait de son côté débuter à 13.2 millions de dollars , pour près de 59.9 millions sur quatre ans. Cameron Boozer, récupéré par les Grizzlies avec le troisième choix, se situerait lui autour de 11.85 millions la première année, et 53.8 millions au total.

La chute est ensuite progressive. Le quatrième choix est attendu à 10.69 millions dès sa première saison, et même le 12e choix, utilisé par le Thunder pour sélectionner Aday Mara, représente encore 5.79 millions en 2026/27, et un peu plus de 27 millions sur quatre ans si toutes les options sont levées.

Ce barème rappelle à quel point la position à la Draft reste essentielle. Quelques places peuvent représenter plusieurs millions de dollars, même si ces contrats demeurent favorables aux franchises. Car si les rookies du premier tour sont déjà bien payés, les équipes gardent le contrôle pendant quatre ans sur les joueurs.

Les salaires des rookies du premier tour 2026 Choix Joueur 2026/27 2027/28 2028/29* 2029/30* Total 1 AJ Dybantsa 14 748 000 $ 15 485 760 $ 16 223 040 $ 20 457 253 $ 66 914 053 $ 2 Darryn Peterson 13 195 320 $ 13 855 320 $ 14 515 320 $ 18 318 334 $ 59 884 294 $ 3 Cameron Boozer 11 849 760 $ 12 441 840 $ 13 034 880 $ 16 476 088 $ 53 802 568 $ 4 Caleb Wilson 10 683 720 $ 11 217 960 $ 11 752 320 $ 14 866 685 $ 48 520 685 $ 5 Keaton Wagler 9 674 760 $ 10 158 240 $ 10 641 960 $ 13 483 363 $ 43 958 323 $ 6 Mikel Brown Jr. 8 787 000 $ 9 226 440 $ 9 666 000 $ 12 256 488 $ 39 935 928 $ 7 Darius Acuff Jr. 8 021 640 $ 8 422 920 $ 8 823 600 $ 11 205 972 $ 36 474 132 $ 8 Kingston Flemings 7 348 680 $ 7 716 120 $ 8 083 680 $ 10 282 441 $ 33 430 921 $ 9 Morez Johnson Jr. 6 754 800 $ 7 093 080 $ 7 430 640 $ 9 466 635 $ 30 745 155 $ 10 Brayden Burries 6 417 360 $ 6 738 000 $ 7 058 520 $ 8 999 613 $ 29 213 493 $ 11 Yaxel Lendeborg 6 096 240 $ 6 401 280 $ 6 706 200 $ 8 899 127 $ 28 102 847 $ 12 Aday Mara 5 791 680 $ 6 081 480 $ 6 371 160 $ 8 779 458 $ 27 023 778 $ 13 Nate Ament 5 502 000 $ 5 777 280 $ 6 052 200 $ 8 648 594 $ 25 980 074 $ 14 Hannes Steinbach 5 227 200 $ 5 488 560 $ 5 750 160 $ 8 515 987 $ 24 981 907 $ 15 Dailyn Swain 4 965 480 $ 5 213 760 $ 5 461 920 $ 8 373 123 $ 24 014 283 $ 16 Bennett Stirtz 4 717 320 $ 4 953 240 $ 5 189 400 $ 7 960 540 $ 22 820 500 $ 17 Ebuka Okorie 4 481 280 $ 4 705 440 $ 4 929 360 $ 7 571 497 $ 21 687 577 $ 18 Christian Anderson Jr. 4 257 480 $ 4 470 000 $ 4 683 120 $ 7 202 639 $ 20 613 239 $ 19 Allen Graves 4 065 720 $ 4 268 880 $ 4 472 640 $ 6 887 866 $ 19 695 106 $ 20 Jayden Quaintance 3 902 760 $ 4 097 880 $ 4 292 880 $ 6 619 621 $ 18 913 141 $ 21 Karim Lopez 3 746 760 $ 3 934 320 $ 4 121 760 $ 6 565 964 $ 18 368 804 $ 22 Labaron Philon Jr. 3 597 120 $ 3 776 760 $ 3 956 760 $ 6 508 870 $ 17 839 510 $ 23 Zuby Ejiofor 3 453 360 $ 3 626 160 $ 3 798 360 $ 6 445 817 $ 17 323 697 $ 24 Cameron Carr 3 315 360 $ 3 481 080 $ 3 646 800 $ 6 378 253 $ 16 821 493 $ 25 Sergio de Larrea 3 182 280 $ 3 341 280 $ 3 500 880 $ 6 305 085 $ 16 329 525 $ 26 Tarris Reed Jr. 3 076 920 $ 3 230 520 $ 3 384 480 $ 6 102 217 $ 15 794 137 $ 27 Chris Cenac Jr. 2 988 120 $ 3 137 640 $ 3 287 400 $ 5 930 470 $ 15 343 630 $ 28 Joshua Jefferson 2 969 520 $ 3 118 560 $ 3 266 880 $ 5 896 718 $ 15 251 678 $ 29 Alex Karaban 2 948 280 $ 3 095 640 $ 3 243 120 $ 5 853 832 $ 15 140 872 $ 30 Koa Peat 2 926 800 $ 3 073 080 $ 3 219 840 $ 5 811 811 $ 15 031 531 $ * Les deux dernières saisons sont des options d’équipe

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