Le salary cap officiellement fixé à 165 millions de dollars pour 2026/27

Cinq minutes après l’ouverture du marché, la ligue a officialisé les montants du salary cap pour la saison 2026/27, et le plafond salarial sera donc fixé à 164.961 millions de dollars par équipe.

C’est une hausse de l’ordre de 6.5% par rapport à la saison passée, même si elle reste loin du maximum de 10% autorisé par la convention collective, et même légèrement revue à la baisse par rapport aux premières prévisions. Le seuil de la « luxury tax », lui, passe à 200.428 millions de dollars.

Autrement dit, les franchises pourront dépenser au-delà du salary cap, comme toujours dans ce système de « soft cap », mais elles commenceront à payer une pénalité une fois cette barre franchie.

La NBA a également confirmé les autres seuils qui structurent désormais le marché. Le plancher salarial est fixé à 148.465 millions de dollars, soit 90% du salary cap. Le premier « apron », devenu un vrai marqueur dans la construction des effectifs depuis la dernière convention collective, s’établit à 209.015 millions de dollars. Le second « apron », encore plus contraignant pour les équipes les plus dépensières, grimpe lui à 221.686 millions.