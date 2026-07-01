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Le salary cap officiellement fixé à 165 millions de dollars pour 2026/27

Publié le 1/07/2026 à 12:30 Twitter Facebook

NBA – La ligue a officialisé les seuils financiers pour la saison 2026/27. Avec une hausse de 6.5%, le salary cap grimpe à 164.961 millions de dollars, tandis que la « luxury tax » est fixée à 200.428 millions.

NBACinq minutes après l’ouverture du marché, la ligue a officialisé les montants du salary cap pour la saison 2026/27, et le plafond salarial sera donc fixé à 164.961 millions de dollars par équipe.

C’est une hausse de l’ordre de 6.5% par rapport à la saison passée, même si elle reste loin du maximum de 10% autorisé par la convention collective, et même légèrement revue à la baisse par rapport aux premières prévisions. Le seuil de la « luxury tax », lui, passe à 200.428 millions de dollars.

Autrement dit, les franchises pourront dépenser au-delà du salary cap, comme toujours dans ce système de « soft cap », mais elles commenceront à payer une pénalité une fois cette barre franchie.

La NBA a également confirmé les autres seuils qui structurent désormais le marché. Le plancher salarial est fixé à 148.465 millions de dollars, soit 90% du salary cap. Le premier « apron », devenu un vrai marqueur dans la construction des effectifs depuis la dernière convention collective, s’établit à 209.015 millions de dollars. Le second « apron », encore plus contraignant pour les équipes les plus dépensières, grimpe lui à 221.686 millions.

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