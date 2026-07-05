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Summer League : Aday Mara laisse entrevoir tout son potentiel

Publié le 5/07/2026 à 10:46 Twitter Facebook

NBA – Champion NCAA avec Michigan, Aday Mara a montré ses qualités de finition et de passe malgré la lourde défaite du Thunder face aux Grizzlies.

aday maraIl lui a fallu quelques minutes pour trouver son rythme. Puis Aday Mara a rappelé pourquoi le Thunder croit autant en lui.

Pour sa première sortie en Summer League, le pivot espagnol de 2m21 a montré par séquences ce qui pourrait faire sa force en NBA : une taille hors normes, des mains sûres près du cercle et une vraie qualité de passe. Malgré quelques imperfections logiques, et une grosse défaite face aux Grizzlies, le champion NCAA a terminé avec 10 points à 5/8 au tir, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 22 minutes.

En début de rencontre, Aday Mara a tenté de varier son jeu dos au panier, multipliant les feintes de passe et les mouvements d’épaule, sans véritable succès face à Carson Cooper. Mais il a rapidement compris qu’il n’avait pas besoin d’en faire autant.

Grâce à ses 2m21, l’ancien de Michigan a simplement pris l’ascendant physique sur son adversaire pour conclure d’un dunk autoritaire à une main. Au fil du match, il a ensuite commencé à imposer sa présence dans la peinture, dominant près du cercle et profitant de plusieurs passes lobées pour finir facilement au-dessus de l’arceau.

On a aussi aperçu sa qualité de passe, notamment en première mi-temps, lorsqu’il a servi un coéquipier depuis la ligne à 3-points, dans un registre de pivot créateur qui correspond parfaitement à l’évolution du poste en NBA.

Des automatismes encore à construire

Les joueurs du Thunder ne travaillent ensemble que depuis quelques jours, et Aday Mara sait que la marge de progression collective est importante.

« Nous essayons simplement d’apprendre à nous connaître », explique le rookie. « Notre premier entraînement ensemble remonte à quatre ou cinq jours. Tout est une question de temps et d’automatismes. »

Le pivot espagnol estime d’ailleurs que ses coéquipiers finiront naturellement par exploiter davantage son profil.

« Défensivement, je leur dis que tout ce qui passe dans la raquette, ils peuvent me laisser m’en occuper. Et sur les alley-oop, s’ils me voient près du cercle, ils peuvent lancer le ballon, je vais le récupérer. Mais cela fait seulement cinq jours que nous jouons ensemble. »

Mara disputait son premier match officiel depuis la finale du championnat universitaire, et il a immédiatement constaté le changement de dimension.

« C’était différent. On sent tout de suite la dimension physique de la NBA. Il va me falloir un peu de temps pour m’y habituer, mais c’était une très bonne expérience. »

Il faudra donc encore du temps pour affiner son utilisation, notamment dans une équipe du Thunder déjà très dense. Mais cette première sortie a confirmé que le potentiel du géant espagnol est bien réel. Sa capacité à finir près du cercle, protéger l’arceau et servir ses partenaires lui offre déjà une vraie carte à jouer.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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