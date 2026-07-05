Darryn Peterson déjà très séduisant… mais pas encore propre

À domicile, pour ses débuts dans la « Salt Lake City Summer League », Darryn Peterson n’a pas mis longtemps à se montrer. Dès la première possession de ce Jazz – Hawks, l’arrière a attaqué le cercle pour finir devant Asa Newell. Une première action qui donnait le ton de sa soirée : agressivité, volume offensif et beaucoup d’initiatives.

Le deuxième choix de la Draft 2026 a ainsi terminé avec 28 points à 11/21 au tir, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres, guidant Utah vers une courte victoire face à Atlanta (103-102), après prolongation.

« Je pense avoir été plutôt bon. J’ai aidé mon équipe à gagner. Je suis heureux qu’on ait fini par l’emporter », a-t-il réagi après la rencontre. « Sur les dernières possessions, je sais que j’ai raté un box-out, que j’ai perdu un ballon… Je dois revoir le match, mais je dois être meilleur en fin de match. On a perdu beaucoup de ballons. On aurait pu sécuriser la victoire. »

Trop de déchets pour une première

Car si Darryn Peterson a confirmé pourquoi le Jazz avait misé si haut sur lui, sa première n’a pas été totalement maîtrisée. Utah a longtemps fait la course en tête, comptant jusqu’à huit points d’avance en milieu de quatrième quart-temps après deux paniers de son arrière dans la raquette (82-74), puis encore sept longueurs d’avance à moins de 90 secondes de la fin, après un 3-points de l’ancien joueur de Kansas (93-86).

Mais le final a été beaucoup plus brouillon. Une faute offensive de Darryn Peterson a notamment permis aux Hawks de revenir, avant que Gabe Madsen ne pense offrir la victoire à Atlanta à 3-points. Finalement, Max Abmas a arraché la prolongation sur la ligne des lancers-francs (95-95).

Dans la période supplémentaire, le rookie star a encore répondu avec un tir primé, avant que le dunk de Cody Williams ne remette le Jazz sur de bons rails. Suffisant pour gagner, mais pas pour faire oublier les 8 ballons perdus de la soirée, dont plusieurs dans les moments chauds.

« Je me suis bien senti, même si je sais que j’ai perdu beaucoup de ballons. Je dois être meilleur là-dessus », a-t-il reconnu. « Je dois prendre soin du ballon. J’en ai déjà parlé avec coach Will Hardy, sur certains ballons perdus qui étaient vraiment mauvais. Je dois être meilleur. »

Will Hardy retient surtout le positif

À sa décharge, Darryn Peterson devrait sans doute évoluer davantage au poste 2 avec le Jazz, où Keyonte George est déjà installé comme meneur. Il aura donc moins de responsabilités de création qu’en Summer League, où Utah lui demande forcément beaucoup balle en main.

Will Hardy a d’ailleurs préféré retenir l’ensemble de la prestation, plutôt que ses déchets.

« C’était un match difficile à jouer, compte tenu de toutes les attentes et de l’engouement médiatique », a résumé le coach du Jazz. « Je trouve qu’il s’est très bien intégré au collectif. Il s’est montré agressif et a su choisir ses spots préférentiels. Il a encore beaucoup de travail à faire dans de nombreux domaines, mais je sais qu’il est soulagé d’avoir passé ce cap. »

En face, Kingston Flemings, 8e choix de la Draft, a compilé 14 points à 4/16 au tir et 9 passes décisives, manquant le panier de la gagne au buzzer du quatrième quart-temps. Les deux rookies rejoueront dès lundi : Darryn Peterson face aux Grizzlies de Cameron Boozer, Kingston Flemings contre Oklahoma City.