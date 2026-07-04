Les Sixers récupèrent Caleb Love

Outre Rayan Rupert, les Sixers ont également fait signer à Caleb Love un « two-way contract » en vue de la saison prochaine. Un type de contrat qu’il possédait déjà à Portland ces derniers mois.

Un recrutement intéressant avec ce joueur, non drafté en 2025 à sa sortie d’Arizona, mais tout de même auteur d’une belle saison rookie avec les Blazers en 2025/26 : 10.4 points, 2.5 passes et 2.3 rebonds sur une cinquantaine de matchs et en 21 minutes (mais son efficacité laisse encore à désirer avec un vilain 39% au shoot, dont 32% à 3-points).

Comme Rayan Rupert et Anfernee Simons, fraîchement signés par Philadelphie, Caleb Love est donc passé par l’Oregon et le voilà prêt à s’établir durablement en NBA, avec une équipe où il y aura sans doute des opportunités à saisir derrière le trio Tyrese Maxey – VJ Edgecombe – Jaylen Brown sur les postes extérieurs. Le rookie Labaron Philon Jr. voudra aussi en profiter.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Caleb Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 POR 49 20:40 38.8 31.8 73.5 0.5 1.8 2.3 2.5 1.0 0.6 1.3 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.