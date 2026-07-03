Rayan Rupert rejoint à son tour les Sixers

Les Sixers continuent de sérieusement remodeler leur effectif. Après le séisme Jaylen Brown, récupéré à Boston, et alors que la franchise fait partie des équipes qui rêvent de convaincre LeBron James, Philadelphie ajoute cette fois une pièce beaucoup plus discrète : Rayan Rupert.

D’après ESPN, l’arrière/ailier français s’est en effet mis d’accord avec les Sixers pour un « two-way contract » en vue de la saison prochaine. Drafté au deuxième tour en 2023 par Portland, avec le 43e choix, le frère d’Iliana Rupert reste donc en NBA, après une troisième saison partagée entre les Blazers et les Grizzlies.

À 21 ans, Rayan Rupert n’a pas encore réussi à s’installer durablement dans une rotation, mais son profil continue d’intéresser. Avec ses longs bras et son potentiel offensif, l’ancien joueur des New Zealand Breakers correspond au type de pari que les franchises aiment conserver en bout d’effectif.

À Philadelphie, il arrive dans un contexte particulier. Les Sixers visent très haut avec Jaylen Brown aux côtés de Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe… avec donc possiblement LeBron James en plus. Dans ce paysage très ambitieux, Rayan Rupert devra lui d’abord gagner sa place loin des projecteurs, entre NBA et G-League.

L’effectif des Sixers 2026/27 Meneurs : Tyrese Maxey Arrières/Ailiers : Jaylen Brown, Anfernee Simons, VJ Edgecombe, Dalen Terry, Jabari Walker, Justin Edwards, Rayan Rupert (two-way) Intérieurs : Joel Embiid, Dean Wade, Dominick Barlow, Adem Bona, Johni Broome, Ariel Hukporti

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.