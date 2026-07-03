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Kyle Anderson retrouve Kawhi Leonard à Toronto

Publié le 3/07/2026 à 14:29 Twitter Facebook

NBA – Après s’être côtoyés chez les Spurs, Kyle Anderson et Kawhi Leonard seront de nouveau réunis chez les Raptors.

Kyle AndersonC’est l’heure des retrouvailles à Toronto, car ESPN rapporte la signature de Kyle Anderson pour 3.9 millions de dollars sur un an. Ce qui lui permet d’être une nouvelle fois associé au nouveau venu Kawhi Leonard, comme entre 2014 et 2018 chez les Spurs.

Un renfort d’expérience pour les Raptors, qui chercheront à franchir un cap la saison prochaine et qui auront bien besoin de la polyvalence de « Slow Mo » sur les postes 3 et 4. Derrière Scottie Barnes et Kawhi Leonard bien sûr, deux autres références en la matière.

Passé par Memphis puis Minnesota cette saison (6.2 points, 3.5 rebonds, 2.9 passes et 1 interception), Kyle Anderson découvrira donc une septième franchise en NBA, à 32 ans, et nul doute que son profil de « connecteur » collera à la philosophie de Darko Rajakovic, tout juste prolongé par les Canadiens.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2014-15 SA 33 10:51 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.8 0.8 0.5 0.3 0.2 2.2
2015-16 SA 78 15:58 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5
2016-17 SA 72 14:10 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4
2017-18 SA 74 26:44 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9
2018-19 MEM 43 29:47 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.3 0.9 8.0
2019-20 MEM 67 19:51 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8
2020-21 MEM 69 27:21 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.2 0.8 12.4
2021-22 MEM 69 21:30 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6
2022-23 MIN 69 28:22 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4
2023-24 MIN 79 22:33 46.0 22.9 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 1.6 0.9 1.2 0.6 6.4
2024-25 GS 36 15:02 45.0 36.5 66.7 0.8 2.3 3.1 2.3 1.1 0.7 0.6 0.6 5.3
2024-25 MIA 25 18:26 49.3 33.3 78.9 1.0 2.8 3.8 2.6 1.6 0.6 0.7 0.5 6.7
2025-26 MIN 19 19:06 47.3 0.0 77.3 1.1 2.6 3.7 3.3 2.0 0.8 0.8 0.6 4.6
2025-26 UTA 20 20:03 52.3 60.0 65.8 1.0 2.4 3.3 3.1 2.3 1.2 0.9 0.5 7.1
2025-26 MEM 4 22:15 78.9 100.0 75.0 0.8 2.8 3.5 0.8 3.0 1.5 1.8 1.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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