Kyle Anderson retrouve Kawhi Leonard à Toronto

C’est l’heure des retrouvailles à Toronto, car ESPN rapporte la signature de Kyle Anderson pour 3.9 millions de dollars sur un an. Ce qui lui permet d’être une nouvelle fois associé au nouveau venu Kawhi Leonard, comme entre 2014 et 2018 chez les Spurs.
Un renfort d’expérience pour les Raptors, qui chercheront à franchir un cap la saison prochaine et qui auront bien besoin de la polyvalence de « Slow Mo » sur les postes 3 et 4. Derrière Scottie Barnes et Kawhi Leonard bien sûr, deux autres références en la matière.
Passé par Memphis puis Minnesota cette saison (6.2 points, 3.5 rebonds, 2.9 passes et 1 interception), Kyle Anderson découvrira donc une septième franchise en NBA, à 32 ans, et nul doute que son profil de « connecteur » collera à la philosophie de Darko Rajakovic, tout juste prolongé par les Canadiens.
|Kyle Anderson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|SA
|33
|10:51
|34.8
|27.3
|64.3
|0.2
|2.0
|2.2
|0.8
|0.8
|0.5
|0.3
|0.2
|2.2
|2015-16
|SA
|78
|15:58
|46.8
|32.4
|74.7
|0.3
|2.8
|3.1
|1.6
|1.2
|0.8
|0.8
|0.4
|4.5
|2016-17
|SA
|72
|14:10
|44.5
|37.5
|78.9
|0.5
|2.4
|2.9
|1.3
|0.9
|0.7
|0.5
|0.4
|3.4
|2017-18
|SA
|74
|26:44
|52.7
|33.3
|71.2
|1.1
|4.2
|5.4
|2.7
|1.5
|1.6
|1.3
|0.8
|7.9
|2018-19
|MEM
|43
|29:47
|54.3
|26.5
|57.8
|1.1
|4.7
|5.8
|3.0
|2.6
|1.3
|1.3
|0.9
|8.0
|2019-20
|MEM
|67
|19:51
|47.4
|28.2
|66.7
|0.9
|3.4
|4.3
|2.4
|1.7
|0.8
|1.0
|0.6
|5.8
|2020-21
|MEM
|69
|27:21
|46.8
|36.0
|78.3
|0.8
|5.0
|5.7
|3.6
|1.7
|1.2
|1.2
|0.8
|12.4
|2021-22
|MEM
|69
|21:30
|44.6
|33.0
|63.8
|1.0
|4.3
|5.3
|2.7
|1.6
|1.1
|1.0
|0.7
|7.6
|2022-23
|MIN
|69
|28:22
|50.9
|41.0
|73.5
|1.0
|4.4
|5.3
|4.9
|2.1
|1.1
|1.5
|0.9
|9.4
|2023-24
|MIN
|79
|22:33
|46.0
|22.9
|70.8
|0.8
|2.7
|3.5
|4.2
|1.6
|0.9
|1.2
|0.6
|6.4
|2024-25
|GS
|36
|15:02
|45.0
|36.5
|66.7
|0.8
|2.3
|3.1
|2.3
|1.1
|0.7
|0.6
|0.6
|5.3
|2024-25
|MIA
|25
|18:26
|49.3
|33.3
|78.9
|1.0
|2.8
|3.8
|2.6
|1.6
|0.6
|0.7
|0.5
|6.7
|2025-26
|MIN
|19
|19:06
|47.3
|0.0
|77.3
|1.1
|2.6
|3.7
|3.3
|2.0
|0.8
|0.8
|0.6
|4.6
|2025-26
|UTA
|20
|20:03
|52.3
|60.0
|65.8
|1.0
|2.4
|3.3
|3.1
|2.3
|1.2
|0.9
|0.5
|7.1
|2025-26
|MEM
|4
|22:15
|78.9
|100.0
|75.0
|0.8
|2.8
|3.5
|0.8
|3.0
|1.5
|1.8
|1.0
|9.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.