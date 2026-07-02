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Les Raptors prolongent leur coach, Darko Rajakovic

Publié le 2/07/2026 à 17:16 Twitter Facebook

NBA – Toronto a décidé de miser sur la continuité en offrant une prolongation de contrat de plusieurs années à son entraîneur.

Darko RajakovicArrivé sur le banc des Raptors en 2023, Darko Rajakovic va s’inscrire dans la durée à Toronto. La franchise canadienne a en effet trouvé un accord avec son entraîneur pour une prolongation de contrat de plusieurs années.

Pour le technicien serbe, c’est une vraie marque de confiance. Nommé après le départ de Nick Nurse, il avait hérité d’un effectif en transition, pour reconstruire autour de Scottie Barnes. Son bilan reste négatif à la tête de Toronto, avec 101 victoires pour 145 défaites en saison régulière, mais la progression est claire et après deux premières saisons compliquées, les Raptors ont remporté 46 matchs cette saison et retrouvé les playoffs, poussant Cleveland jusqu’au Game 7 au premier tour. Depuis sa prise de fonction, la franchise a considérablement redessiné son groupe, avec RJ Barrett, Immanuel Quickley, Jakob Poeltl et désormais le retour de Kawhi Leonard.

Cette prolongation s’inscrit aussi dans la continuité des mouvements récents de l’organigramme, puisque Bobby Webster avait déjà été prolongé et promu dans les bureaux. Après plusieurs saisons d’instabilité, les Raptors veulent donc avancer avec un duo dirigeant/coach solidement installé.

Reste désormais à franchir un palier. Avec le tandem Scottie Barnes – Kawhi Leonard comme moteur, Darko Rajakovic n’est plus seulement attendu sur le développement : Toronto veut retrouver les sommets à l’Est.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 77 33:49 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 2.4 0.8 0.7 1.9 21.5
Rj Barrett 57 30:17 49.1 33.9 71.7 1.0 4.3 5.3 3.3 1.7 0.7 0.3 2.6 19.3
Scottie Barnes 80 33:31 50.7 30.4 81.5 1.9 5.6 7.5 5.9 2.6 1.4 1.5 2.6 18.1
Immanuel Quickley 70 31:52 44.3 37.4 82.1 0.5 3.5 4.0 5.9 1.5 1.3 0.1 2.0 16.4
Sandro Mamukelashvili 80 21:53 52.3 38.9 74.7 1.4 3.6 4.9 1.9 0.8 0.8 0.5 1.8 11.2
Jakob Poeltl 46 24:59 70.0 0 60.2 2.5 4.5 7.0 2.0 1.2 0.9 0.7 3.2 10.7
Collin Murray-boyles 57 21:52 57.9 34.0 65.7 2.3 2.7 5.0 1.9 1.0 0.9 0.9 2.6 8.5
Ja'kobe Walter 72 20:28 44.6 40.9 78.9 0.8 1.8 2.6 1.2 0.5 1.0 0.2 2.3 7.5
Jamal Shead 82 22:35 36.7 32.1 78.4 0.3 1.4 1.7 5.4 1.4 0.9 0.2 2.0 6.6
Gradey Dick 76 14:02 41.9 30.1 87.5 0.6 1.4 1.9 0.7 0.6 0.6 0.1 1.3 6.0
Ochai Agbaji 42 15:29 42.4 18.5 86.2 0.8 1.5 2.3 0.7 0.5 0.4 0.3 1.8 4.3
A.j. Lawson 24 9:25 43.6 42.2 77.8 0.4 1.4 1.8 0.3 0.3 0.5 0.2 1.1 4.2
Jamison Battle 61 8:29 51.0 41.2 64.3 0.3 1.1 1.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.7 3.1
Alijah Martin 23 6:21 32.0 19.0 78.9 0.4 0.5 0.9 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5 2.2
Trayce Jackson-davis 17 5:00 50.0 0 40.9 1.1 0.8 1.9 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 1.8
Jonathan Mogbo 40 6:14 59.1 0.0 64.3 0.5 1.2 1.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.7 1.5
Garrett Temple 22 3:19 26.7 25.0 66.7 0.0 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.8
Markelle Fultz 5 7:12 18.2 0 0 0.0 0.2 0.2 1.6 0.8 0.4 0.0 0.4 0.8
Mo Bamba 2 3:00 0.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
Chucky Hepburn 2 6:30 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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