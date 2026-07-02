Les Raptors prolongent leur coach, Darko Rajakovic

Arrivé sur le banc des Raptors en 2023, Darko Rajakovic va s’inscrire dans la durée à Toronto. La franchise canadienne a en effet trouvé un accord avec son entraîneur pour une prolongation de contrat de plusieurs années.

Pour le technicien serbe, c’est une vraie marque de confiance. Nommé après le départ de Nick Nurse, il avait hérité d’un effectif en transition, pour reconstruire autour de Scottie Barnes. Son bilan reste négatif à la tête de Toronto, avec 101 victoires pour 145 défaites en saison régulière, mais la progression est claire et après deux premières saisons compliquées, les Raptors ont remporté 46 matchs cette saison et retrouvé les playoffs, poussant Cleveland jusqu’au Game 7 au premier tour. Depuis sa prise de fonction, la franchise a considérablement redessiné son groupe, avec RJ Barrett, Immanuel Quickley, Jakob Poeltl et désormais le retour de Kawhi Leonard.

Cette prolongation s’inscrit aussi dans la continuité des mouvements récents de l’organigramme, puisque Bobby Webster avait déjà été prolongé et promu dans les bureaux. Après plusieurs saisons d’instabilité, les Raptors veulent donc avancer avec un duo dirigeant/coach solidement installé.

Reste désormais à franchir un palier. Avec le tandem Scottie Barnes – Kawhi Leonard comme moteur, Darko Rajakovic n’est plus seulement attendu sur le développement : Toronto veut retrouver les sommets à l’Est.