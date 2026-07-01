Zach Collins garde sa place chez les Bulls

Nic Claxton, Jalen Smith et… Zach Collins. Telle sera certainement la rotation des Bulls au poste de pivot la saison prochaine, ESPN rapportant donc la re-signature de Zach Collins, pour 17 millions de dollars sur deux ans.

Une prolongation à un tarif plus raisonnable, puisque l’intérieur de 28 ans divise son salaire annuel par deux et, pour sortir du banc, c’est forcément plus intéressant pour Chicago. Cette saison, il est pourtant retombé dans ses travers physiquement, avec à peine 10 matchs disputés à cause de diverses blessures (pour 9.7 points et 5.6 rebonds à 43% à 3-points).

C’est donc sous les ordres d’un nouveau coach, Tiago Splitter, passé comme lui par les Spurs, et au sein d’un effectif quelque peu renouvelé que Zach Collins va disputer sa neuvième année dans la ligue. Avec cette re-signature, on peut aussi s’interroger sur l’avenir de Guerschon Yabusele, libre mais qui pourrait être prié de poursuivre sa carrière ailleurs que chez les Bulls.

Zach Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 POR 66 15:51 39.8 31.0 64.3 0.7 2.7 3.3 0.8 2.0 0.3 0.9 0.5 4.4 2018-19 POR 77 17:37 47.3 33.1 74.6 1.4 2.8 4.2 0.9 2.3 0.3 1.0 0.9 6.6 2019-20 POR 11 26:22 47.1 36.8 75.0 2.3 4.0 6.3 1.5 3.3 0.5 1.3 0.5 7.0 2021-22 SA 28 17:56 49.0 34.1 80.0 1.6 3.8 5.5 2.2 2.4 0.5 1.6 0.8 7.8 2022-23 SA 63 22:52 51.8 37.4 76.1 1.8 4.5 6.4 2.9 3.2 0.6 2.0 0.8 11.6 2023-24 SA 69 22:07 48.4 32.0 75.3 1.7 3.7 5.4 2.8 3.0 0.5 1.9 0.8 11.2 2024-25 CHI 28 19:43 54.1 30.0 88.4 2.3 4.4 6.7 2.1 2.2 0.5 1.3 0.5 8.6 2024-25 SA 36 11:48 46.2 30.4 88.6 1.1 1.8 2.8 1.4 1.9 0.4 0.6 0.4 4.6 2025-26 CHI 10 18:24 57.8 42.9 70.0 1.6 4.0 5.6 1.5 1.8 0.2 1.0 0.4 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.