La Air Jordan 1 Low Quai 54 sort le grand jeu

Attention «Banger» ! Après avoir mis en avant deux chaussures «performance» estampillés Jordan Brand, son partenaire principal (la Jordan Triangle et la Air Jordan 11 Low IE), le Quai 54 se fait plaisir en complétant sa collection 2026 avec ce magnifique modèle de la Air Jordan 1 Low !

La tige en cuir blanc de cette chaussure mythique est ici assortie d’un «Swoosh» latéral ressortant d’un côté en vert et de l’autre en violet, soit les deux couleurs choisies par le plus grand tournoi streetball du monde pour marquer cette édition 2026. Les logos «Jumpman», «Air Jordan» ainsi que celui du Quai 54 apparaissent quant à eux en violet, respectivement sur la languette et le talon. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en caoutchouc violet.

Petit plus, on retrouve également un pendentif violet accroché aux lacets, avec un motif gris métallique représentant la Tour Eiffel et le fameux «Jumpman», ce qui tombe plutôt bien, puisque le Quai 54 retourne cette année au pied de la Tour Eiffel.

La Air Jordan 1 Low «Quai 54 2026» est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.