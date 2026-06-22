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La nouvelle Jordan « Triangle » aux couleurs du Quai 54

Publié le 22/06/2026 à 11:17 Twitter Facebook

Sneakers – Le nouveau modèle créé par la marque au « Jumpman » portera les couleurs du plus grand tournoi streetball au monde, prévu du 10 au 12 juillet au centre sportif Emile Anthoine.

Le Quai 54 prépare son retour et comme chaque année, son sponsor Jordan Brand vient lui donner un coup de boost en sortant une collection inédite. On sait déjà que celle de 2026 comportera cette Jordan « Triangle », un tout nouveau modèle issu de la collection Jordan !

Comme son nom l’indique, la Jordan « Triangle » rend hommage à la fameuse attaque en triangle popularisée par Phil Jackson et Tex Winter. Ses motifs triangulaires ressortent ainsi sur la tige entre cuir et mesh, ainsi que sur l’œillet supérieur.

Au niveau de la semelle, comme sur la Air Jordan 40, l’amorti « ZoomX » à l’avant-pied s’associe à une unité Zoom Air au talon pour offrir à la fois confort et retour d’énergie. La semelle extérieure est quant à elle en caoutchouc Hart 2.0. Ce coloris fait ressortir le thème violet vert et noir mis en avant par le Quai 54 cette année, avec le logo du Quai ressortant en vert «Volt» sur la languette.

La Jordan Triangle « Quai 54 2026 » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros !

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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