La Air Jordan 11 Low IE aux couleurs du Quai 54

Le Quai 54 approche à grands pas et continue de dévoiler ses paires exclusives estampillées «Jordan Brand» pour l’occasion. Après avoir été mis à contribution pour accompagner le lancement de la toute dernière Jordan Triangle, c’est au tour de la Air Jordan 11 Low IE d’être présentée.

Le modèle n’a pas été choisi par hasard puisqu’il fête ses 30 ans, après avoir été porté par Michael Jordan en personne lors des playoffs victorieux de 1996 avec les Bulls. Au delà de sa coupe basse, la Air Jordan 11 Low IE se distingue ici par sa tige grise entre daim et mesh assortie du célèbre imprimé éléphant avec pour particularité d’être phosphorescent.

Le modèle est complété par des finitions ressortant en vert fluo et violet, le thème choisi cette année par le Quai 54. Le logo « Jumpman » et celui du meilleur tournoi streetball au monde ressortent ainsi en vert fluo sur la languette.

En attendant le début du tournoi le 10 juillet au pied de la Tour Eiffel, la Air Jordan 11 Low IE « Quai 54 2026 » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.