TJ Ford, nouvel assistant de Taylor Jenkins à Milwaukee

Taylor Jenkins apporte les dernières touches à son staff pour son aventure à Milwaukee. On savait déjà que l’ancien coach des Grizzlies serait accompagné sur le banc de Darvin Ham, Patrick St. Andrews, Joe Boylan mais aussi Vince Legarza et Brad Jones. Un nouveau nom, soufflé par Yahoo! Sports, est désormais connu.

C’est celui de TJ Ford. L’ancien joueur NBA a des attaches avec les Bucks puisqu’il avait été drafté par cette franchise, en 8e position lors de la légendaire cuvée 2003, et a passé deux saisons là-bas, plus une année blanche, en 2004/05, à cause d’une blessure aux cervicales.

Toujours fragile physiquement, c’est encore après un coup dans cette zone qu’il prendra sa retraite, avec les Spurs, en 2012, après 429 rencontres disputées dans la Grande Ligue et 11.2 points et 5.8 passes de moyenne. Entre ses passages à Milwaukee et San Antonio, l’ancien meneur de jeu a aussi porté le maillot des Pacers et des Raptors pendant plusieurs saisons.