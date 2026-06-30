Draft
Caleb Wilson vise déjà le titre de Rookie de l’année
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026

TJ Ford, nouvel assistant de Taylor Jenkins à Milwaukee

Publié le 30/06/2026 à 15:11 Twitter Facebook

NBA – L’ancien joueur des Bucks, entre 2003 et 2006, rejoint le banc de la franchise du Wisconsin.

Taylor Jenkins apporte les dernières touches à son staff pour son aventure à Milwaukee. On savait déjà que l’ancien coach des Grizzlies serait accompagné sur le banc de Darvin Ham, Patrick St. Andrews, Joe Boylan mais aussi Vince Legarza et Brad Jones. Un nouveau nom, soufflé par Yahoo! Sports, est désormais connu.

C’est celui de TJ Ford. L’ancien joueur NBA a des attaches avec les Bucks puisqu’il avait été drafté par cette franchise, en 8e position lors de la légendaire cuvée 2003, et a passé deux saisons là-bas, plus une année blanche, en 2004/05, à cause d’une blessure aux cervicales.

Toujours fragile physiquement, c’est encore après un coup dans cette zone qu’il prendra sa retraite, avec les Spurs, en 2012, après 429 rencontres disputées dans la Grande Ligue et 11.2 points et 5.8 passes de moyenne. Entre ses passages à Milwaukee et San Antonio, l’ancien meneur de jeu a aussi porté le maillot des Pacers et des Raptors pendant plusieurs saisons.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes