À Milwaukee, Taylor Jenkins complète son staff

Taylor Jenkins continue de façonner son futur staff chez les Bucks. Selon HoopsHype, le nouveau coach de Milwaukee a ainsi recruté Vince Legarza et Brad Jones comme assistants.

Le nom de Vince Legarza ne sera pas inconnu des supporters des Bucks, puisque ce technicien avait déjà rejoint le banc de Milwaukee lors de la dernière saison de Mike Budenholzer dans le Wisconsin, avant de suivre ce dernier à Phoenix l’année suivante. Un parcours qui croise également celui de Taylor Jenkins, puisque les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble sous les ordres de Mike Budenholzer à Atlanta.

De son côté, Brad Jones retrouve directement Taylor Jenkins après plusieurs années passées à Memphis. Membre des Grizzlies depuis 2018 sous différentes fonctions, il possède une expérience riche et variée.

Son parcours débute en 2010 lorsqu’il prend les commandes des Austin Toros, l’équipe affiliée aux Spurs en D-League. Deux ans plus tard, il mène la franchise au titre. En 2013, il rejoint ensuite le Jazz comme assistant avant de devenir GM des Iowa Wolves, l’équipe affiliée aux Timberwolves, tout en occupant un rôle de scout. C’est finalement à Memphis qu’il poursuivra sa carrière, jusqu’à retrouver aujourd’hui Taylor Jenkins à Milwaukee.

Ces signatures s’ajoutent à celles déjà annoncées de Darvin Ham et Patrick St. Andrews. Joe Boylan complète également ce staff pour une première expérience sur le banc de Milwaukee.