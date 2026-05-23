Darvin Ham reste aux Bucks… dans le staff de Taylor Jenkins

Taylor Jenkins commence à dessiner les contours de son staff à Milwaukee, et il s’appuie sur des visages familiers. Selon The Athletic, Darvin Ham, Patrick St. Andrews et Joe Boylan devraient ainsi rejoindre l’encadrement du nouveau coach des Bucks pour la saison 2026/27.

Pour Darvin Ham, il s’agit surtout d’une continuité. Ancien assistant de Mike Budenholzer à Milwaukee entre 2018 et 2022, une période marquée par le titre NBA de 2021, l’ancien ailier était déjà revenu dans le Wisconsin depuis deux ans, comme assistant de Doc Rivers, après son expérience à la tête des Lakers.

Sa présence dans le staff de Taylor Jenkins n’a rien d’un hasard. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, ayant travaillé ensemble pendant cinq saisons à Atlanta, dans le staff de Mike Budenholzer, avant de suivre ce dernier à Milwaukee en 2018. Taylor Jenkins n’était resté qu’un an chez les Bucks avant de prendre la tête des Grizzlies, en 2019, tandis que Darvin Ham avait prolongé l’aventure jusqu’à son départ pour les Lakers.

Patrick St. Andrews retrouve lui aussi Taylor Jenkins dans un environnement qu’il connaît bien. Assistant NBA depuis neuf saisons, il avait déjà travaillé avec lui à Atlanta puis à Milwaukee, toujours sous les ordres de Mike Budenholzer, avant de rester chez les Bucks jusqu’en 2023.

Avec ces arrivées, Taylor Jenkins mise donc sur l’expérience, les liens déjà établis et une vraie connaissance de la maison. De quoi permettre de conserver Giannis Antetokounmpo… ou de tourner la page ?