Utah parvient à sécuriser Jusuf Nurkic

On savait les deux camps motivés à l’idée de poursuivre leur union et ESPN annonce finalement que Jusuf Nurkic s’est entendu avec le Jazz pour y prolonger.

Un contrat de deux ans, et 22 millions de dollars, est d’ores et déjà évoqué pour le Bosnien de bientôt 32 ans, qui a apprécié sa dernière saison passée dans l’Utah sous Will Hardy (10.9 points, 10.4 rebonds, 4.8 passes).

Une belle affaire pour la franchise de Salt Lake City, qui garde l’expérimenté et professionnel Jusuf Nurkic à un tarif plus abordable, et qui va maintenant pouvoir se concentrer sur le dossier Walker Kessler.

Jusuf Nurkić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 17:47 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17:06 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.3 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 DEN 45 17:56 50.7 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 POR 20 29:12 50.8 0.0 66.0 3.3 7.1 10.4 3.2 3.7 1.3 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26:26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27:25 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 31:38 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.3 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 23:47 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28:12 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 26:45 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHO 76 27:21 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHO 25 23:41 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6 2024-25 CHA 26 18:07 49.7 28.3 62.7 1.5 5.0 6.5 2.6 2.0 0.7 1.5 0.7 9.2 2025-26 UTA 41 26:25 50.3 35.2 54.9 2.6 7.8 10.4 4.8 3.3 1.3 2.5 0.5 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.