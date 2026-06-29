Utah parvient à sécuriser Jusuf Nurkic

On savait les deux camps motivés à l’idée de poursuivre leur union et ESPN annonce finalement que Jusuf Nurkic s’est entendu avec le Jazz pour y prolonger.
Un contrat de deux ans, et 22 millions de dollars, est d’ores et déjà évoqué pour le Bosnien de bientôt 32 ans, qui a apprécié sa dernière saison passée dans l’Utah sous Will Hardy (10.9 points, 10.4 rebonds, 4.8 passes).
Une belle affaire pour la franchise de Salt Lake City, qui garde l’expérimenté et professionnel Jusuf Nurkic à un tarif plus abordable, et qui va maintenant pouvoir se concentrer sur le dossier Walker Kessler.
|Jusuf Nurkić
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|DEN
|62
|17:47
|44.6
|0.0
|63.6
|2.0
|4.1
|6.2
|0.8
|3.3
|0.8
|1.4
|1.1
|6.9
|2015-16
|DEN
|32
|17:06
|41.7
|0.0
|61.6
|2.0
|3.4
|5.5
|1.3
|2.8
|0.8
|1.7
|1.4
|8.2
|2016-17
|DEN
|45
|17:56
|50.7
|49.6
|2.0
|3.8
|5.8
|1.3
|2.0
|0.6
|1.8
|0.8
|8.0
|2016-17
|POR
|20
|29:12
|50.8
|0.0
|66.0
|3.3
|7.1
|10.4
|3.2
|3.7
|1.3
|3.1
|1.9
|15.2
|2017-18
|POR
|79
|26:26
|50.5
|0.0
|63.0
|2.4
|6.6
|9.0
|1.8
|3.1
|0.8
|2.3
|1.4
|14.3
|2018-19
|POR
|72
|27:25
|50.8
|10.3
|77.3
|3.4
|7.0
|10.4
|3.2
|3.5
|1.0
|2.3
|1.4
|15.6
|2019-20
|POR
|8
|31:38
|49.5
|20.0
|88.6
|2.9
|7.4
|10.3
|4.0
|4.9
|1.4
|2.4
|2.0
|17.6
|2020-21
|POR
|37
|23:47
|51.4
|40.0
|61.9
|2.3
|6.6
|9.0
|3.4
|2.8
|1.0
|2.0
|1.1
|11.5
|2021-22
|POR
|56
|28:12
|53.5
|26.8
|69.0
|3.0
|8.1
|11.1
|2.8
|3.4
|1.1
|2.6
|0.6
|15.0
|2022-23
|POR
|52
|26:45
|51.9
|36.1
|66.1
|2.2
|6.9
|9.1
|2.9
|3.6
|0.8
|2.3
|0.8
|13.3
|2023-24
|PHO
|76
|27:21
|51.0
|24.4
|64.0
|2.9
|8.1
|11.0
|4.0
|3.3
|1.1
|2.3
|1.1
|10.9
|2024-25
|PHO
|25
|23:41
|45.4
|32.2
|69.6
|1.8
|7.3
|9.2
|1.9
|3.1
|0.9
|2.3
|0.6
|8.6
|2024-25
|CHA
|26
|18:07
|49.7
|28.3
|62.7
|1.5
|5.0
|6.5
|2.6
|2.0
|0.7
|1.5
|0.7
|9.2
|2025-26
|UTA
|41
|26:25
|50.3
|35.2
|54.9
|2.6
|7.8
|10.4
|4.8
|3.3
|1.3
|2.5
|0.5
|10.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.