Au tour de Marine Johannès de rejoindre « Unrivaled »

Et de trois ! Après Dominique Malonga la saison dernière et Gabby Williams il y a quelques semaines, c’est au tour de Marine Johannès d’intégrer officiellement le roster de la ligue 3×3 «Unrivaled», devenant la troisième joueuse française à rejoindre le projet co-fondée par Napheesa Collier et Breanna Stewart.

Comme cette dernière est la coéquipière de Marine Johannès au New York Liberty pour la troisième année de suite, il y avait de fortes de chances pour qu’elle parvienne à la convaincre de faire partie de l’aventure pour ce qui sera la troisième édition en janvier prochain.

Libérée la veille par son club européen de Galatasaray, où elle a évolué durant la saison 2025-2026, l’internationale tricolore a officiellement rejoint «Unrivaled» pour plusieurs années, comme Gabby Williams, sa compagne à la ville.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre Unrivaled pour la saison prochaine ! C’est une occasion unique de jouer aux côtés de certains des meilleures joueuses du monde et de continuer à progresser. J’ai entendu tellement de choses positives sur cette ligue, et j’ai hâte d’en faire partie, de rencontrer mes nouvelles coéquipières et de découvrir tout ce qu’Unrivaled a à offrir. J’ai hâte de commencer », a-t-elle déclaré sur le site officiel d’Unrivaled.

Encore une grosse perte pour le Vieux continent

A 31 ans, Marine Johannès s’est affirmée comme l’une des joueuses majeures de la franchise new-yorkaise, candidate au titre, tournant à 9.7 points, 2.6 rebonds et 3 passes décisives en moyenne cette saison sous les ordres de Chris DeMarco, avec un joli pourcentage d’adresse à 3-points (39% en 6.2 tentatives en moyenne). Depuis le début de saison, seules Marina Mabrey (64) et Rhyne Howard (58) ont inscrit plus de 3-points qu’elle (48, à égalité avec Janelle Salaün).

Le moment semblait donc venu pour Marine Johannès de se mesurer à cette ligue composée de nombreuses joueuses référencées comme faisant partie de l’élite mondiale. C’est en revanche un coup dur de plus pour le basket européen, qui perd un talent de plus, au style inimitable, pour les saisons à venir.

C’est également une grosse prise de plus pour «Unrivaled», qui a récemment agrémenté son roster déjà impressionnant des arrivées de Bridget Carleton, la rookie Flau’jae Johnson et du phénomène Olivia Miles, déjà promise au titre de «Rookie of the Year» cette saison en WNBA.