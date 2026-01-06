Dominique Malonga brille pour l’ouverture de la saison d’Unrivaled

C’est ce que l’on appelle des débuts réussis. Prometteuse pour sa première saison WNBA avec le Seattle Storm, Dominique Malonga s’est également signalée pour son entrée en matière dans la ligue Unrivaled.

La ligue de basket 3×3 a entamé sa deuxième édition lundi, et la Française s’est montrée à son avantage. Equipière notamment de Paige Bueckers avec le Breeze, le deuxième choix de la Draft 2025 s’est distinguée avec un double-double et la victoire 69-62 face au Phantom.

Dominique Malonga était titulaire et a terminé avec 15 points à 6/10 au tir et 14 rebonds, dont cinq offensifs face à Alliyah Boston, coéquipière de Caitlin Clark chez le Fever. L’internationale tricolore a fini meilleure rebondeuse de cette première soirée et a été élue joueuse du match. Son duo avec Paige Bueckers a confirmé ses promesses, alors que la meneuse de Dallas a signé 24 points, 6 passes décisives et 5 rebonds.

« C’est difficile à croire qu’elle n’a que 19 ans (elle en a 20 depuis le 16 novembre, ndlr) » a salué Paige Bueckers. « L’avenir est tellement brillant pour elle. C’est le moins bon de ce qu’elle pourra être dans sa carrière et elle est déjà exceptionnelle. Ce que j’ai appris sur elle, c’est son intelligence de jeu et qu’elle pense toujours à l’action d’après. Être capable d’être aussi athlétique, grande, défendre tous les postes, marquer près du cercle comme à longue distance… Et je pense que sa principale qualité, c’est son jeu de passes. Avoir tous ces aspects dans une seule joueuse aussi jeune, qui aime apprendre, travaille en permanence, à 19 ans… Moi, je suis juste arrivée à la salle, j’avais des cheeseburgers, j’ai juste fait mes lacets et je suis allée sur le terrain, je n’ai pas fait tout un travail d’activation musculaire. Elle est déjà largement en avance sur tout ça. Son futur s’annonce très, très radieux. »

Dans les autres rencontres de la soirée, le tenant du titre, le Rose, a survolé la rencontre face aux Lunar Owls (80-60), privées de Napheesa Collier et Skylar Diggins, blessées. Après avoir gagné le titre WNBA avec les Aces en octobre dernier, Chelsea Gray est partie pied au plancher avec une énorme prestation : 35 points à 14/20 dont 5/10 à trois-points, 8 passes décisives, 5 rebonds et 3 interceptions !

« Je dis toujours que je suis le calme pendant la tempête, c’est comme ça que je vois le jeu et comme ça que je joue » a-t-elle réagi. « Je connais mes stats, mais tout le monde a contribué en attaque et en défense. Nous avons une norme dans le vestiaire et c’est ce dont on parle à chaque fois que l’on entre sur le terrain. C’est le titre. »

Le Mist a disposé de la Hive (72-56) grâce à 21 points et 9 rebonds d’Allisha Gray. Breanna Stewart, co-fondatrice d’Unrivaled, termine avec 12 points et 5 rebonds. Les Laces ont pour leur part limité le Vinyl à 42 points pour un succès de 14 points (56-42) avec 19 points et 7 rebonds pour Brittney Sykes.

La deuxième journée aura lieu vendredi, avec un enchaînement de quatre soirées, qui verra le Breeze de Dominique Malonga faire face à la Hive, l’autre nouvelle franchise de cette saison, puis au Rose dimanche.