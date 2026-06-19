Gabby Williams vers la ligue « Unrivaled »

Co-fondée par Napheesa Collier et Breanna Stewart, la ligue 3×3 « Unrivaled » n’a pas manqué de saluer la signature d’un nouveau gros nom pour renforcer son plateau. Gabby Williams s’est en effet engagée officiellement pour plusieurs saisons à participer à « Unrivaled ».

À 29 ans, l’internationale française, qui évolue sous les couleurs des Valkyries, fait partie des joueuses de référence de la WNBA après avoir sorti une grosse saison 2025 avec Seattle, décrochant au passage une première sélection au WNBA All-Star Game. Ce sera la deuxième joueuse française à prendre part à cette ligue, après Dominique Malonga, sélectionnée lors de la deuxième saison, cet hiver.

« L’opportunité de me mesurer à certaines des meilleures joueuses du monde, de continuer à faire progresser mon jeu, et aussi de faire partie de quelque chose qui pousse pour mettre en avant le basket féminin, c’est vraiment spécial », a réagi la joueuse dans un communiqué.

Un avenir en Europe qui s’éloigne

En plus de briller en WNBA, Gabby Williams s’illustrait également au plus haut niveau en Europe, au Fenerbahçe en l’occurrence depuis deux ans, avec deux titres de championne de Turquie à la clé et aussi une Euroleague, remportée cette saison après une finale gagnée face à Galatasaray.

Cet engagement avec la ligue « Unrivaled » à partir de janvier 2027 rend beaucoup plus incertain l’avenir de Gabby Williams en Turquie, et plus globalement sur le Vieux Continent. Même si certaines joueuses signent des contrats courts pour y terminer la saison après « Unrivaled », Gabby Williams pourrait très bien suivre le même chemin que Dominique Malonga, en sautant l’étape européenne pour se concentrer sur la WNBA et « Unrivaled ».

C’est encore un coup dur qui se profile pour Fenerbahçe, qui avait déjà vu Dominique Malonga lui échapper à cause d’Unrivaled l’été dernier, et plus généralement pour le basket féminin européen.