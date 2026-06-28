Nouvelle défaite pour le Dream, surpris par le Storm de Dominique Malonga

Battu à deux reprises par les Valkyries, le Dream poursuivait son road-trip avec un arrêt à Seattle. Pourtant favorite, la franchise d’Atlanta est surprise d’entrée de jeu. Dominique Malonga (16 points, 11 rebonds) ouvre le score et lance un 11-0, conclu par un tir primé d’Awa Fam. Encore une fois, l’attaque du Dream est en difficulté à l’image de ce 0/8 à 3-points dans le premier quart-temps. Une disette qui le limite à 13 points inscrits après dix minutes (21-13).

Dans la période suivante, Atlanta règle la mire. Sur une flèche à longue distance, Rhyne Howard (27 points, 10/17 au tir, 4/10 à 3-points) ramène le Dream à une possession (29-26). Le Storm ne laisse pas les visiteuses revenir davantage et compte sur le duo Awa Fam-Flau’jae Johnson (24 points, 11 rebonds) pour se redonner de l’air. La première enchaîne cinq points avant de contrer Angel Reese. La seconde réussit un tir à mi-distance et rentre un «lay-up». À la mi-temps, le Storm mène 46 à 39.

Une victoire collective pour le Storm

Après la pause, l’écart se stabilise autour des dix unités. Si le Dream tente de revenir, tout le collectif du Storm brille sur ce troisième quart-temps. Jade Melbourne et Natisha Hiedeman plantent derrière l’arc, Dominique Malonga crée des différences à l’intérieur tandis que Flau’jae Johnson continue d’enchaîner les points (78-66).

Dans le dernier acte, Seattle scelle rapidement le sort du match. Servie par Flau’jae Johnson, Zia Cooke s’élève à 3-points et est victime d’une faute d’Allisha Gray. Sur la ligne, l’extérieur du Storm ne tremble pas et convertit ce 3+1. Atlanta essaie de revenir avec un 8-0, mais cela ne suffit pas. Zia Cooke met fin à l’incendie et elle est suivie par Natisha Hiedeman. En contre-attaque, l’ancienne du Lynx prend le meilleur sur Jordin Canada. Sur la possession suivante, elle réussit un «and one» après une faute de l’arrière du Dream (89-76).

En fin de match, les joueuses de Sonia Raman passent un 10-0 et finissent par s’offrir un succès 105 à 90. Après avoir triomphé du Liberty deux jours plus tôt, le Storm s’offre un nouveau succès de prestige, mais reste avant-dernier au classement avec 5 victoires pour 15 défaites. De son côté, Atlanta concède un troisième revers consécutif.