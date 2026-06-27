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Gabby Williams une nouvelle fois décisive pour les Valkyries

Publié le 27/06/2026 à 8:03 Twitter Facebook

WNBA – Déjà victorieuses du Dream deux jours plus tôt, les Valkyries ont remis ça (78-75), grâce à leur défense et à un dernier quart-temps décisif de Gabby Williams.

Gabby WilliamsGolden State commence à prendre goût aux gros coups. Deux jours après avoir déjà dominé Atlanta, les Valkyries ont confirmé face au Dream (78-75), au terme d’un match beaucoup plus serré, mais encore construit sur leur défense.

Atlanta, pourtant l’une des attaques les plus dangereuses de la ligue, a de nouveau été sérieusement ralenti. Le Dream a terminé à 34.3% de réussite au tir, incapable de trouver son rythme sur la durée, malgré les difficultés offensives de Golden State. Car les Valkyries n’ont pas non plus vécu une soirée d’adresse, notamment de loin, avec seulement 5 paniers primés sur 23 tentatives…

Mais Golden State a compensé autrement. Kiah Stokes a d’abord imposé sa présence près du cercle, avec 13 points et surtout 7 contres, un nouveau record de franchise. Kaitlyn Chen a aussi inscrit 13 points, Tiffany Hayes en a ajouté 12, et les Valkyries sont restées dans le match le temps que Gabby Williams trouve l’ouverture.

Discrète pendant trois quart-temps, l’internationale française a pris feu au meilleur moment. Elle a inscrit 13 de ses 16 points dans la dernière période, enchaînant les paniers importants alors qu’Atlanta semblait pouvoir reprendre la main. Mieux encore, elle a aussi arraché deux ballons dans les 90 dernières secondes, pour sécuriser la victoire.

Avec ce nouveau succès, Golden State confirme que son identité défensive peut gêner n’importe qui. Et que Gabby Williams, comme son mentor Kobe Bryant, adore particulièrement les fins de rencontre serrées.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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