Le Storm de Dominique Malonga stoppe sa série noire en surprenant le Liberty

Après sa victoire face aux Aces, le Liberty pouvait enchaîner en venant à bout d’une équipe du Storm sur une série de onze défaites consécutives avant cette rencontre. La franchise de New York abordait donc ce duel en position de favorite malgré les absences de Breanna Stewart et de Satou Sabally. Si Jonquel Jones (26 points, 8 rebonds) s’occupe de l’attaque new-yorkaise, les joueuses de Chris DeMarco ne sont pas en place défensivement. Le Storm en profite pour enchaîner les paniers et Dominique Malonga (20 points, 10 rebonds) lance sa soirée en inscrivant 7 des 13 premiers points de Seattle (13-8).

Le premier acte se conclut sur un nouvel oubli défensif du Liberty. Alors que Jade Melbourne prend un tir à 3-points qui donne lieu à un «airball», Marine Johannès (6 points, 2 rebonds) oublie Katie Lou Samuelson au rebond. L’ailière rattrape le tir de sa coéquipière et monte au panier (28-24).

Dans le quart-temps suivant, l’écart se creuse entre les deux formations. Avant de rejoindre les vestiaires, Flau’jae Johnson (28 points, 9 rebonds) réussit un tir à mi-distance, laissée ouverte par la défense du Liberty. Sur la possession suivante, elle contre Sabrina Ionescu. De l’autre côté du terrain, elle est trouvée par Natisha Hiedeman et est complètement seule derrière l’arc. La rookie artille et l’écart atteint les dix unités (45-35).

La défense du Liberty aux abonnés absents

Après la mi-temps, le Liberty revient à deux possessions, mais le Storm ne tremble pas. Si la franchise de Seattle démarre la seconde période avec un 0/5 au tir, Awa Fam apporte de la réussite et elle est suivie par Dominique Malonga. Lorsque Sabrina Ionescu perd un ballon, Jade Melbourne peut finir en contre-attaque. Enfin, Natisha Hiedeman profite d’une nouvelle erreur défensive du Liberty pour prendre un tir à 3-points totalement ouvert (63-52). Un panier qui permet à l’ancienne joueuse du Lynx de passer la barre des 2 000 points en carrière.

Pour finir ce troisième acte, Marine Johannès réussi son premier panier primé de la soirée, mais Flau’jae Johnson lui répond immédiatement avec un tir à 3-points au buzzer (72-60). Malgré les efforts de Jonquel Jones, le Storm peut compter sur sa rookie pour rester devant. En fin de rencontre, elle décoche une flèche à longue distance face à Sabrina Ionescu avant d’intercepter une passe de Pauline Astier (3 points, 5 passes) pour ajouter deux points de plus à son compteur personnel. Le Storm s’impose ainsi 99 à 88 et voit sa série de onze défaites consécutives prendre fin.