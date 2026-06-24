Le Liberty de Marine Johannès se relance à Las Vegas

À quelques jours de la finale de la Commissioner’s Cup prévue le 30 juin prochain, le Liberty se rendait à Las Vegas pour défier les Aces, championnes WNBA en titre. Les premières minutes sont dominées par New York qui s’appuie sur son adresse à 3-points pour prendre le contrôle de la partie (18-11). Pour répondre, Las Vegas compte sur le bon début de partie de Jackie Young (19 points, 7 passes). La meneuse est impliquée sur 13 des 17 premiers points des Aces qui comptent deux longueurs de retard après dix minutes de jeu (19-17).

Le Liberty continue de dominer dans la période suivante. Pauline Astier (7 points, 2 rebonds) ouvre son compteur avec un 2+1. Dans la foulée, elle dépasse A’ja Wilson (16 points, 9 rebonds, 5 passes) pour se frayer un chemin jusqu’au cercle avant de réussir un nouveau panier, servie dans la raquette par Sabrina Ionescu. La Française est suivie par sa compatriote, Marine Johannès (6 points, 3 passes), qui efface Stephanie Talbot sur un «stepback» pour s’élever à 3-points (33-23).

Après la mi-temps, les Aces reviennent brièvement à deux possessions, mais New York remet un coup d’accélérateur. D’abord, Jonquel Jones convertit un «and one» puis Han Xu décoche une flèche longue distance. Leonie Fiebich enchaîne en réussissant son quatrième tir primé en autant de tentatives (60-48). Pour boucler ce troisième quart-temps, Pauline Astier trouve Han Xu à 3-points. L’écart flirte alors avec les vingt unités, mais Jewell Loyd réussit un panier lointain après un rebond offensif de Kierstan Bell (67-51).

Sabrina Ionescu a le dernier mot

Dans le dernier acte, les Aces tentent de recoller, mais Breanna Stewart (20 points, 6 rebonds) permet au Liberty de tenir bon. L’intérieure enchaîne neuf points pour les visiteuses. Elle pèse aussi en défense puisqu’elle parvient à contrer A’ja Wilson. Cependant, les locales ne rendent pas immédiatement les armes. Après une soirée compliquée derrière l’arc, les joueuses de Becky Hammon retrouvent de l’adresse avec trois primés pour revenir à huit longueurs alors qu’il reste un peu moins de trois minutes à jouer (78-70).

Si les Aces espèrent réussir leur braquage, elles sont immédiatement calmées par Sabrina Ionescu. L’arrière plante un tir lointain avant de trouver Breanna Stewart à 3-points qui scelle le sort du match. Au terme d’une rencontre dominée de bout en bout, le Liberty s’impose 87 à 76. New York se relance après avoir perdu ses deux derniers matchs.