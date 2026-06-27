Leonard Miller reste dans les plans des Bulls

Les Bulls n’avaient quasiment aucune raison d’hésiter. Chicago a donc activé sa « team option » à 2.4 millions de dollars pour garder Leonard Miller lors de la saison 2026/27. Techniquement, son contrat redevient brièvement non garanti, avant d’être totalement garanti le 30 juin.

Arrivé en cours de saison, l’ancien joueur des Wolves avait profité de son transfert pour enfin trouver de la continuité. En 27 matchs avec Chicago, dont 12 comme titulaire, l’ailier de 2m08 a tourné à 11.7 points et 5.8 rebonds en 23 minutes de moyenne, avec une vraie efficacité : 55% de réussite aux tirs, dont 36% à 3-points.

À ce tarif, le pari était donc évident pour les Bulls, qui conservent un jeune joueur mobile, capable de courir, finir près du cercle et sanctionner de loin.

Chicago a également activé sa « team option » à 2.4 millions de dollars sur Mouhamadou Gueye. Mais son cas est différent : son contrat reste non garanti jusqu’au 7 janvier, et il doit être envoyé à Minnesota dans l’échange impliquant les Bulls, les Nets, les Hornets et les Wolves et sera coupé dans la foulée par Minnesota.

Leonard Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIN 17 3:04 65.0 40.0 50.0 0.3 0.9 1.2 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 1.7 2024-25 MIN 13 2:28 40.0 0.0 100.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 1.5 2025-26 CHI 27 23:07 55.5 35.6 76.2 1.7 4.0 5.8 1.3 2.0 0.5 1.0 0.6 11.7 2025-26 MIN 19 5:00 54.5 8.3 63.6 0.4 0.9 1.3 0.3 0.6 0.2 0.5 0.0 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.