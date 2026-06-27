Cameron Carr veut gagner sa place aux Lakers par la défense

D’une franchise mythique à une autre. Le soir de la Draft, Cameron Carr a d’abord pensé prendre la direction des Knicks après avoir été drafté à la 24e place. Sauf que les Lakers ont fait le nécessaire, avec un échange de « picks », pour s’offrir les services de l’ancien des Bears de Baylor. Il arrive ainsi à Los Angeles avec des étoiles dans les yeux.

« Je sais que je n’arrête pas de le dire et que c’est répétitif, mais vous ne vous rendez pas compte de la joie et de la chance que c’est d’être ici dans cette situation. Donc je vais apprendre et marcher dans leurs pas », affiche le rookie en pensant aux cadres de l’équipe, Luka Doncic, Austin Reaves et l’inévitable LeBron James.

Le joueur de 21 ans, passé de joueur de fond de rotation à leader offensif des Bears, avec un bond statistique impressionnant – de 4.8 à 18.9 points par match – va tenter de trouver sa place sur les lignes arrières des Lakers.

Ses qualités athlétiques seront un atout indéniable pour lui, qui a le profil pour devenir un sérieux « 3&D » dans la Grande Ligue, avec un shoot déjà sérieux, notamment en « catch-and-shoot ». Lorsqu’il est interrogé sur sa priorité pour rentrer dans le moule des Lakers, il ne s’y trompe pas : Cameron Carr cite la défense d’abord.

« J’ai l’impression que je dois montrer que je suis le meilleur défenseur ici. C’est ce que je suis venu faire ici. Oui, j’étais le porteur de balle principal à Baylor, mais cela n’a pas toujours été mon rôle », rappelle celui qui dit s’être beaucoup inspiré du parcours universitaire de Dalton Knecht, dont il est très proche.

Passer du temps à la salle de musculation

« Au lycée, je jouais sans le ballon. J’avais le meilleur meneur du pays, Elliot Cadeau, donc il préparait le terrain pour moi et me rendait la tâche très facile. J’ai l’impression qu’intégrer maintenant une organisation avec des gens qui ont le même type d’état d’esprit ne fait que me faciliter le travail. J’ai juste à couper vers le panier, dunker et courir en transition. Mais la priorité absolue est d’établir une régularité défensive », insiste le rookie des Lakers.

Un discours qui devrait ravir le leader défensif de l’équipe, Marcus Smart. Mais pour exploiter au mieux ces qualités, le nouvel arrivant admet que son chantier de l’été se fera sur le plan physique. « Je dois prendre du poids. Cela va être une priorité, passer autant de temps que possible à la salle de musculation. Ça va être ma deuxième maison », formule le joueur, pesé à seulement 83 kilos pour 1m94.

Une prise de masse qui ne l’empêchera pas de s’envoler. Cameron Carr a déjà une collection de « highlights » produits à la fac. Aux côtés des créateurs des Lakers, il pourrait régaler le public de la Crypto.com Arena.

« L’alchimie qu’on va construire au fil du temps ne va faire que se renforcer. J’espère que je pourrai leur faciliter la vie en me contentant de récupérer le ballon près du panier pour aller dunker pour eux. (C’est une chance) d’avoir de grands vétérans comme modèles pour apprendre d’eux, marcher dans leurs pas et s’inspirer de leurs petits secrets pour les appliquer à sa propre vie », s’enthousiasme-t-il.