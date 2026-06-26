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À Memphis, Cameron Boozer doit changer de numéro

Publié le 26/06/2026 à 19:52 Twitter Facebook

NBA – Habitué au numéro 12 depuis le lycée, l’intérieur rookie des Grizzlies a dû changer de numéro à Memphis, où Ja Morant porte déjà son numéro fétiche.

cameron boozerDepuis le lycée, Cameron Boozer a toujours porté le #12. À la Christopher Columbus High School, puis à Duke, c’est avec ce numéro que le fils de Carlos Boozer s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes joueurs du pays.

Mais à Memphis, le 3e choix de la Draft 2026 devait trouver autre chose. Le numéro 12 est celui de Ja Morant, toujours membre des Grizzlies malgré les nombreuses rumeurs de transfert qui l’entourent depuis plusieurs mois.

Le soir de la Draft, Cameron Boozer avait d’ailleurs plaisanté sur l’idée de récupérer son numéro fétiche. « Il va sûrement me demander très cher. Mais on ne sait jamais… Il y a peut-être moyen de s’arranger », avait-il glissé au sujet de Ja Morant. « Je dois d’abord voir quels numéros sont disponibles. Peut-être le 2, pour mon frère, ou le 21. Je vais regarder les numéros déjà pris dans l’effectif avant de prendre une décision. »

Finalement, ce ne sera ni le #2, ni le #21, mais le #27. Un choix qui a une signification familiale.

« Ma mère portait ce numéro à l’université lorsqu’elle jouait au volley, c’est pour ça que je l’ai choisi », a expliqué Cameron Boozer. Avant d’épouser Carlos Boozer, Cindy « CeCe » Blackwell portait en effet le numéro #27 à North Carolina Central, au début des années 2000.

Depuis les débuts de Cameron et de son frère jumeau Cayden, Carlos et CeCe Boozer suivent leur parcours au plus près. Lors du dernier tournoi NCAA, les caméras avaient d’ailleurs régulièrement capté les parents des deux joueurs de Duke dans les tribunes.

Dans l’histoire des Grizzlies, seuls deux joueurs avaient déjà porté le numéro #27 : David Roddy et Kalin Lucas. Cameron Boozer va donc tenter de donner un tout autre relief à ce numéro à Memphis.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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