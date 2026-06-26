Marina Mabrey égale le record de points sur un match WNBA !

Marina Mabrey a signé une performance historique puisque l’arrière du Toronto Tempo a carrément égalé le record de points sur un match en WNBA avec 53 unités ! Une performance qui permet à la jeune franchise canadienne de signer une démonstration face aux Los Angeles Sparks (125-97).

L’ancienne arrière de Connecticut et de Chicago rejoint ainsi Liz Cambage, auteure de 53 points avec Dallas en 2018, et A’ja Wilson, qui avait également atteint cette marque avec Las Vegas en 2023.

Le plus étonnant ? Marina Mabrey ne savait même pas qu’elle était sur le point d’égaler le record…

« Il n’y a pas de panneau avec les statistiques dans notre salle. Quand on est dans un tel état de grâce, on ne réalise plus vraiment ce qu’on fait. C’est ma sœur Michaela, au bord du terrain, qui m’a dit que je n’étais plus qu’à trois points du record », a-t-elle ainsi raconté.

Une adresse exceptionnelle

Lorsque Sandy Brondello l’a laissée en jeu dans la dernière minute pour lui permettre de battre le record, Marina Mabrey a tenté deux tirs à trois points supplémentaires… sans succès.

« Elle voulait sortir, mais je lui ai dit : ‘Non, tu dois rester pour ce record’ », a expliqué l’entraîneuse du Tempo. « Après ces deux tirs manqués, elle m’a regardée et m’a dit : ‘C’est bon, je sors.’ »

Au final, Mabrey a compilé 53 points à 17/28 au tir, dont 9 paniers à 3-points sur 18 tentatives, égalant également le record WNBA dans ce domaine. Elle a ajouté 10 lancers-francs sur 12, 6 rebonds et 2 passes décisives en 34 minutes. Il s’agit de son deuxième match à neuf tirs primés en une semaine, après avoir déjà réussi cette performance contre le Connecticut Sun vendredi dernier.

« Tout rentrait. Que ce soit à 3-points ou ailleurs, j’avais l’impression que chaque ballon allait au fond », sourit la joueuse de 29 ans. « Entendre les fans chanter ‘MVP’, je n’aurais jamais imaginé vivre ça. C’était incroyable. »

Une série historique

Cette explosion offensive confirme l’incroyable dynamique de l’ancienne du Sun. Sur ses trois derniers matchs, elle totalise 113 points, soit le meilleur total jamais enregistré sur une telle période en WNBA. « J’entraîne depuis longtemps et je n’avais jamais vu ça », a confié Sandy Brondello. « Même avec Diana Taurasi, qui est pourtant l’une des plus grandes shooteuses de l’histoire… Etre témoin d’une telle performance, c’était exceptionnel. »

Toronto a également profité des 13 points et 14 passes décisives de Julie Allemand, dont les offrandes ont parfaitement alimenté Marina Mabrey. « Julie me met littéralement le ballon dans la poche à chaque fois, c’est fou », a plaisanté la scoreuse de la soirée.

En face, Nneka Ogwumike et Dearica Hamby ont inscrit 21 points chacune pour des Sparks vite dépassées, et qui doivent s’attendre à vivre de nouvelles soirées comme celle-ci puisque leur leader Kelsey Plum sera absente un mois.

Grâce à ce large succès, le Tempo retrouve un bilan équilibré (9v – 9d), tandis que Los Angeles glisse à 8v-9d.