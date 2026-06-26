Rivales sur le terrain avant même leur entrée en WNBA, Caitlin Clark et Angel Reese l’ont également été au rayon « sneakers » à l’occasion de leurs retrouvailles la semaine dernière. Alors que la meneuse du Fever portait pour la toute première fois sa nouvelle chaussure signature, la Nike Caitlin 1, l’intérieure du Dream en a profité pour porter un nouveau coloris de sa paire signature, la Angel Reese 1 en collaboration avec Reebok.

Celui-ci vaut le détour en plus de rappeler le déguisement de l’intérieure qui évoluait encore à Chicago à l’occasion d’Halloween en 2024. en « Poison Ivy », héroïne de l’univers DC Comics. Sa tige en vert est contrastée par des touches de rouge, pour faire ressortir le logo « Vector » de Reebok mais aussi celui d’Angel Reese, sur la languette.

L’intérieure d’Atlanta n’a pas manqué de briller avec ce nouveau coloris aux pieds depuis au sein du meilleur bilan de la conférence Est. Bonne nouvelle, sa sortie annoncée pour le 25 juin a été respectée. La Angel Reese 1 « Poison Angel » est donc à retrouver depuis jeudi sur le site officiel de Reebok au prix de 140 euros.