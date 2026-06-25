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La Air Jordan 8 « Chrome » de retour pour la rentrée

Publié le 25/06/2026 à 12:31 Twitter Facebook

Sneakers – L’été commence à peine, mais Jordan Brand prépare déjà la suite avec la sortie attendue pour le 12 septembre de cette Air Jordan 8 « Chrome » en noir et gris.

Jordan Brand est toujours productif au rayon nouveautés avec l’arrivée de la nouvelle Jordan Triangle pour début juillet, mais aussi la montée en puissance de la Jordan Heir Series 2, dédiée au marché féminin.

Pour autant, la marque au « Jumpman » ne manque jamais une occasion pour piocher parmi les modèles les plus marquants de son histoire. Ce sera bientôt le cas de la Air Jordan 8 « Chrome », mettant à l’honneur un modèle sortie en 1993 sous un coloris qui était à nouveau sorti dix plus tard, puis en 2015, retravaillé sous la forme qu’on retrouvera également à la rentrée.

La tige est ainsi composée d’une empeigne en cuir et en Durabuk noir, avec le logo Jumpman texturé en noir, blanc et gris sur la languette. La lanière à mi-pied agissant sur le maintien est attelée d’un renfort en gris métallique. Une partie de la semelle intermédiaire ressort également en gris.

La Air Jordan 8 « Chrome » est annoncée pour le 12 septembre aux Etats-Unis, au prix de 215 dollars. On peut espérer une arrivée en Europe dans la foulée.

(Via NiceKicks)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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