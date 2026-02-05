Les premiers pas de la Jordan Heir Series 2

L’engouement autour du basket féminin n’est pas prêt de s’arrêter de l’autre côté de l’Atlantique, où la WNBA explose ses records d’affluence et d’audience, portée par le talent de la nouvelle génération.

Les équipementiers sportifs ont accompagné cette montée en puissance ces dernières années, et Jordan Brand avait apporté sa touche perso en sortant la Jordan Heir en 2024, une chaussure exclusivement destinée au marché féminin.

Dominique Malonga la porte déjà

La deuxième a officiellement été dévoilée la semaine passée, et on a notamment vu l’intérieure française Dominique Malonga la porter durant un match de la ligue 3×3 Unrivaled. Baptisée Jordan Heir Series 2, le modèle garde l’ADN de la mouture précédente avec un style et un ensemble de couleurs bien reconnaissables.

La paire a été conçue en prenant les retours des joueuses pro en compte avec pour objectif d’exceller sur la course et les changements de direction. A ce titre, on retrouve une cage en TPU translucide pour le maintien et une semelle équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 au niveau intermédiaire.

« Mon jeu de jambes est essentiel à ma façon de jouer. La Heir Series 2 est une chaussure haute performance qui me donne la flexibilité et la stabilité dont j’ai besoin pour exceller d’un bout à l’autre du terrain », a souligné Napheesa Collier, athlète Jordan. « Chaque personne qui suit mon jeu sait que j’étais déjà fan de la Heir Series, mais l’innovation au cœur de cette nouvelle silhouette a surpassé mes attentes. »

Le petit plus se situe au niveau du talon, où on peut accrocher un élastique à cheveux fourni avec la paire. Le premier coloris devrait être ce mariage de rose, jaune fluo et assorti de noir et blanc. Sa sortie officielle est annoncée pour le 20 février. Son prix devrait avoisiner les 115 euros.