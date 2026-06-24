Yaxel Lendeborg, en larmes dans les bras de sa mère, a beaucoup ému

Il y a parfois des moments qui dépassent largement le basket. Lorsque les Warriors ont appelé le nom de Yaxel Lendeborg avec leur 11e choix de la Draft, l’intérieur de Michigan n’a pas cherché à masquer son émotion. Quelques secondes après l’annonce, les caméras ont capté une longue étreinte avec sa mère, Yissel Raposo, présente à ses côtés au Barclays Center. Une scène particulièrement forte alors que cette dernière lutte actuellement contre un cancer diagnostiqué en début d’année.

« Je ne mérite pas d’être ici aujourd’hui », a d’abord soufflé un Yaxel Lendeborg en larmes au micro d’ESPN. Une déclaration surprenante pour un joueur qui vient pourtant d’être appelé en NBA après avoir remporté le titre NCAA avec Michigan.

Mais pour lui, le mérite revient avant tout à sa mère. « J’étais un gamin perdu. C’est elle qui a porté ce rêve. Elle m’a forcé à sortir de ma zone de confort, à affronter le monde et à devenir un homme. Je n’avais pas d’autre choix que de faire de mon mieux. »

Une mère qui lui a sauvé la vie

L’histoire de Yaxel Lendeborg n’a rien d’un long fleuve tranquille. Aujourd’hui âgé de 24 ans, il a longtemps semblé très loin du plus haut niveau. Ses résultats scolaires étaient tellement mauvais qu’il avait même été privé de basket au lycée. C’est alors que sa mère a pris les choses en main.

Ancienne joueuse professionnelle en République dominicaine, comme son père avant elle, Yissel Raposo l’a poussé à reprendre ses études, à participer à des camps de basket puis à quitter le New Jersey pour rejoindre un petit établissement en Arizona. Un choix difficile mais déterminant.

De l’Arizona, Yaxel Lendeborg a ensuite rejoint l’université d’Alabama-Birmingham avant d’exploser cette saison sous les couleurs de Michigan, où il est devenu l’un des leaders des champions NCAA.

Quelques mois plus tôt, il avait d’ailleurs raconté cette relation dans une tribune publiée par The Players’ Tribune intitulée « Comment ma mère m’a sauvé la vie ».

« Elle a mis toute sa vie entre parenthèses pour moi »

Interrogé sur la présence de sa mère à ses côtés lors de cette soirée historique, le nouveau joueur des Warriors a de nouveau été submergé par l’émotion. « Ça représente tout pour moi. C’est le minimum que je puisse faire pour elle. Elle a tellement fait pour moi. Elle a mis toute sa vie entre parenthèses pour la mienne. »

Puis il a poursuivi : « Je suis extrêmement fier de la manière dont elle se bat aujourd’hui, et je suis heureux que nous puissions partager ce moment ensemble. »

Des mots qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et qui ont transformé l’un des grands espoirs de cette Draft en l’un des visages les plus marquants de la soirée.