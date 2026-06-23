Myles Turner dans le viseur des Raptors ?

Myles Turner, le prochain « domino » des Bucks à tomber ? Alors que Giannis Antetokounmpo vient d’être transféré à Miami, son compère de raquette à Milwaukee est susceptible de faire lui aussi ses valises dans l’optique d’une reconstruction complète dans le Wisconsin…

Selon Sportsnet, les Raptors pourraient être intéressés par le pivot des Bucks, si ces derniers passaient en « mode liquidation » après le transfert de Giannis Antetokounmpo. Le média canadien suggère un échange potentiel autour de Jakob Poeltl et de Gradey Dick qui fonctionnerait financièrement.

Les deux éléments des Raptors doivent toucher environ 26 millions de dollars à eux deux la saison prochaine, soit l’équivalent du salaire de l’ancien intérieur des Pacers. Sportsnet estime que les Bucks chercheraient aussi à obtenir des choix de Draft en guise de compensation pour assumer une année supplémentaire du contrat de Jakob Poeltl (19.5 millions de dollars). Toute la question serait de savoir combien.

Une chose est sûre, les Raptors semblent être déterminés à gagner de l’épaisseur dans leur raquette. On se souvient qu’en février dernier, il avait été question d’un intérêt, visiblement surestimé, pour Domantas Sabonis, alors que Jakob Poeltl était encore bloqué à l’infirmerie.

Ce dernier, après sa meilleure saison en carrière, récompensée par un joli contrat, n’a pas pu confirmer en raison de ses soucis de santé. Il n’a ainsi tourné qu’à 7 points et 6 rebonds de moyenne en playoffs face aux Cavs.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 22:47 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31:22 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28:15 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 28:38 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 29:27 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 30:57 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29:24 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29:26 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 26:58 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30:12 48.1 39.6 77.3 1.3 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6 2025-26 MIL 71 26:56 44.0 38.3 74.0 1.1 4.3 5.3 1.5 2.6 0.7 1.2 1.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.