Draft 2026 | Le flou reste entier pour AJ Dybantsa et Darryn Peterson

AJ Dybantsa – Darryn Peterson ? Ou Darryn Peterson – AJ Dybantsa ? Alors que le nom du premier choix de la Draft était parfois connu d’avance ces dernières années (Victor Wembanyama en 2023, Cooper Flagg en 2025…), le suspense reste total pour cette édition 2026 qui a lieu ce mardi.

Les deux favoris pour être choisis en première position par les Wizards disent ignorer comment vont se dérouler les choses. « Je vais le découvrir en même temps que vous », avoue Dybantsa, cité par The Athletic, avant que son rival ne complète : « C’est la seule chose que je n’apprécie pas trop. Je n’en ai aucune idée (pour mardi). Mais on verra bien. »

Ce qui est certain en revanche, c’est que les deux hommes veulent être n°1. « Des années et des années de travail, donc ça signifierait probablement beaucoup. Qui sait, je vais peut-être pleurer », imagine l’ancien joueur de BYU, qui avait déjà dit que cet enjeu de la première place était très important pour lui.

« Ça signifierait beaucoup. Je bosse super dur. J’ai l’impression de le mériter. Mais je suis juste prêt à tirer le meilleur parti de n’importe quelle situation qui se présentera », affiche de son côté l’ex-meneur-arrière de Kansas, qui s’exprime lui aussi devant les médias la veille de la draft dans un hôtel de Manhattan, à proximité du siège de la NBA, en compagnie d’autres « prospects » attendus au premier tour.

Darryn Peterson ne « fuit » aucune équipe

Le même Peterson confirme avoir rencontré les dirigeants du Jazz, détenteurs du deuxième choix, ce week-end après avoir décidé de ne pas s’entraîner pour eux. En revanche, il a bien effectué un entraînement pour les Wizards.

« C’était une décision qui a été prise, mais je ne fuis absolument aucune équipe. Peu importe qui me choisit, je viendrai et je serai ravi d’être là. Et où que ce soit, ils auront le meilleur de moi-même. Mais je ne fuis aucune équipe. Je suis prêt à jouer pour n’importe qui », assure Peterson sur le fait de ne pas s’être entraîné devant la franchise de Salt Lake City.

Côté Dybantsa, du fait qu’il ait passé une partie de son lycée dans l’Utah, joué à BYU et assisté à des matchs du Jazz, certaines rumeurs affirment qu’il préférerait y être drafté. Mais l’intéressé assure n’avoir « aucune préférence » sur sa destination finale. Les Wizards ? « Ils ont un bon jeune noyau. Donc si j’y allais, je pourrais m’intégrer, être un ailier dynamique là-bas, avoir un impact offensif et défensif. »

Alors que Trae Young vient de prolonger dans la franchise de la capitale, Peterson s’imagine également pouvoir s’intégrer « parfaitement » à ce jeune noyau. « J’ai rencontré le staff, les GM et tout le monde, et le courant est bien passé. Je veux avoir une connexion avec ces gars-là », se projette déjà le « combo guard », qui doit donc attendre encore quelques heures avant la fin du suspense.