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Les Bleuets de Tony Parker à suivre en intégralité sur beIN Sports

Publié le 22/06/2026 à 18:42 Twitter Facebook

Télévision – beIN Sports diffusera l’intégralité des matchs de l’équipe de France U17 lors de la Coupe du monde FIBA, qui débute samedi en Turquie. Premier rendez-vous : un choc face aux États-Unis.

Tony ParkerLa Coupe du monde U17 aura droit à une exposition particulière en France. beIN Sports vient ainsi d’annoncer la diffusion de l’intégralité des rencontres des Bleuets dans la compétition, avec un premier rendez-vous de prestige dès samedi 27 juin : États-Unis – France, à 16h30, sur beIN Sports 2.

Un lancement idéal pour suivre les débuts de Tony Parker dans son nouveau rôle de coach. L’ancien meneur des Spurs dirigera une génération très attendue, emmenée notamment par Nathan Soliman et Aaron Towo-Nansi.

Pour les Bleuets, l’entrée en matière sera d’ailleurs immédiate. Les États-Unis restent la référence absolue de la catégorie, invaincus dans l’histoire de la Coupe du monde U17. Un premier test XXL pour un groupe français qui n’aura pas eu une préparation complète, puisque son dernier match amical, prévu contre le Canada à Nanterre, a été annulé en raison de la vigilance rouge canicule…

La France n’a donc finalement disputé qu’une seule rencontre de préparation, remportée largement face à la Côte d’Ivoire (97-62), avant de rejoindre la Turquie. Nathan Soliman et Aaron Towo-Nansi n’avaient même pas participé à ce premier match, après avoir terminé leur saison respective avec Nantes et Cholet.

Après Team USA, les joueurs de Tony Parker enchaîneront contre l’Italie, le dimanche 28 juin à 14h15 sur beIN Sports 3, puis face au Japon, mardi 30 juin à 11h00 sur beIN Sports MAX 4.

La suite dépendra évidemment du parcours des Français, mais beIN Sports accompagnera les Bleuets jusqu’au bout.

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