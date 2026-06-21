Canicule : les Bleuets de Tony Parker privés de leur dernier match amical

L’Équipe de France U17 n’aura disputé qu’un match amical avant de s’envoler pour la Turquie. En stage de préparation pour le Mondial U17 depuis le début du mois, les Bleuets coachés par Tony Parker avaient passé un premier test grandeur nature il y a huit jours, en s’imposant 97-62 face à la Côte d’Ivoire à l’Astroballe, avant de quitter le Rhône pour l’Île-de-France afin de prendre leurs quartiers à l’Insep.

L’acte II devait avoir lieu ce dimanche au Palais des Sports Maurice-Thorez de Nanterre, à 16h, avec un match amical prévu face au Canada, mais la rencontre a finalement été officiellement annulée ce samedi.

La ville de Nanterre a en effet pris un arrêté municipal interdisant les manifestations sportives en raison du passage en vigilance rouge canicule dans le département des Hauts-de-Seine.

Place désormais à Team USA

Cette rencontre face à un adversaire plus réputé devait permettre au groupe de Tony Parker de poursuivre sa montée en puissance, en plus d’intégrer ses deux leaders, Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman, qui n’avaient pas pris part au match face aux Ivoiriens après avoir terminé leurs saisons respectives quelques jours plus tôt, avec Cholet (Betclic Élite) et Nantes (Élite 2).

En conséquence, l’Équipe de France devrait prendre la direction d’Istanbul avec un seul match amical dans les jambes avant d’attaquer par du très lourd, puisque c’est Team USA, invaincue dans l’histoire de la Coupe du monde U17, qui va se présenter sur son chemin dès le 27 juin.

La FFBB a de son côté annoncé que les spectateurs détenteurs d’un billet pour le match seraient contactés en vue d’un remboursement.