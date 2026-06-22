En mode “braqueuses”, les Mystics enchaînent à Minnesota !

Décidément, ces Mystics ont de la ressource ! Avec le retour aux affaires de Kiki Iriafen, Washington vient ainsi d’enchaîner trois victoires de suite et de se payer le luxe de l’emporter sur le parquet de deux formations de référence, New York vendredi, puis Minnesota cette nuit !

Malgré les prestations d’une Olivia Miles à nouveau agressive (22 points, 6 passes décisives) et de Natasha Howard (20 points, 6 rebonds), Washington a tenu bon dans les moments difficiles pour mieux finir en trombe, porté par Sonia Citron (21 points), Cotie McMahon (15 points, 5 passes décisives) et Kiki Iriafen (17 points, 7 passes décisives)

Dans le coup en premier quart-temps (22-22), les Mystics avaient davantage souffert ensuite, notamment à cause de la défense de fer de Minnesota, la meilleure de la la ligue. De quoi générer un 10-0 pour les Lynx, avec Maya Caldwell, Courtney Williams et Natasha Howard à la baguette (38-28). Washington n’a jamais lâché pour autant, s’appuyant en fin de période sur Sonia Citron puis l’impeccable Cotie McMahon à 3-points (4/4) pour rester dans le coup (42-35).

L’énorme bourde d’Olivia Miles

Il a ensuite fallu résister au festival d’Olivia Miles et ses 9 points dans un troisième quart-temps haché, ce que Washington a réussi avec les relais de Shakira Austin pour épauler le duo Citron-Onyenwere (60-56). Plus le temps passait, plus la pression s’est accentuée sur les Lynx, qui ne parvenaient pas à se défaire de leur adversaire, jusqu’à ce que le 3-points de Cotie McMahon et le 2+1 de Kiki Iriafen ne viennent relancer les Mystics à l’entrée du «money-time» (69-69).

Minnesota a cru avoir fait le plus dur suite au panier avec la faute d’Olivia Miles puis aux quatre points de Natasha Howard pour boucler un 7-0 (76-70). Mais là encore, Washington n’a pas craqué, répondant à son tour par un 7-0 avec un nouveau 3-points de Cotie McMahon et le panier intérieur de Kiki Iriafen, héroïne du match précédent remporté à New York (76-77).

A un moment crucial de la fin de match, Olivia Miles a alors commis une erreur qui a coûté très cher en perdant le ballon sur remise en jeu, la faute à une mauvaise passe. Minnesota ne s’en est pas remis, et Washington ne s’est pas fait prier pour en tirer parti, surtout après avoir gobé deux rebonds offensifs de suite après les 1/2 au lancer de la paire Amoore-Iriafen. Un petit jeu qui a placé les Mystics à +4 (76-80) puis +6 après les deux lancers réussis de Sonia Citron (76-82).

Battus 84-79 après avoir encaissé un terrible 14-3 pour finir le match, les Lynx n’avaient plus perdu à la maison depuis un mois et auront l’occasion de se racheter mercredi soir, toujours face aux Mystics, mais à Washington cette fois.