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Le titre des Knicks bientôt raconté par Ben Stiller

Publié le 21/06/2026 à 15:29 Twitter Facebook

NBA – Fan de toujours des Knicks, l’acteur et réalisateur prépare avec HBO et A24 une docu-série sur la franchise, des grandes heures du Garden au sacre de 2026.

Ben StillerLe titre des Knicks n’a pas seulement été fêté dans les rues de New York. Il va aussi être raconté par Ben Stiller. Supporter historique de la franchise, l’acteur et réalisateur a confirmé dans le « Roommates Show » de Jalen Brunson et Josh Hart qu’il travaillait sur une docu-série consacrée aux champions NBA.

« Je suis vraiment très heureux d’annoncer que nous faisons officiellement un documentaire sur les New York Knicks pour HBO, avec A24 (société de production en vogue) », a-t-il lancé. Le projet se fera avec « la coopération totale de MSG et de la NBA », ce qui promet un accès privilégié aux coulisses.

Ben Stiller n’a pas attendu l’annonce officielle pour sortir sa caméra. « J’ai évidemment filmé des choses avec mon téléphone », a-t-il reconnu, alors qu’il avait été aperçu en train de capturer des moments du parcours des Knicks.

Mais l’idée n’est pas de se limiter au sacre de 2026, ni même à la finale face aux Spurs. « Ce sera sur toutes les époques des Knicks », a-t-il expliqué. « Avec cette équipe, il y a évidemment une forme de culmination de quelque chose qui dure depuis longtemps. »

Pas encore de titre ou de date de sortie

La série doit relier les titres des années 1970, les « runs » rugueux des années 1990 et cette génération emmenée par Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Josh Hart. A24 promet de retracer « l’arc complet de la franchise », jusqu’au parcours « improbable » qui a ramené le titre à New York après 53 ans d’attente.

« Il y a tellement de grandes époques », poursuit Ben Stiller. « Les titres des années 1970, les parcours des années 1990, et maintenant cette équipe qui le refait… Il y a énormément de choses là-dedans. »

Le tournage doit se poursuivre la saison prochaine. « Je vais venir vous embêter pour des entretiens », a-t-il souri à Jalen Brunson et Josh Hart. « On va travailler dessus pendant l’année à venir. »

Aucun titre ni date de sortie n’ont encore été annoncés. Mais Ben Stiller prévient déjà : « Je ne sais pas encore combien il y aura d’épisodes. Ce sera en plusieurs parties. » Avant de conclure : « C’est un projet de rêve. »

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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