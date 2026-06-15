Ben Stiller, spectateur et acteur du titre historique des Knicks

« Oh, regardez, il y a le trophée de MVP des Finals qui passe. » Ben Stiller parle à nos confrères du site de la NBA, après le Game 5, quand il prononce cette phrase.

Rien d’étonnant quand on sait à quel point il a vécu de près ses Finals. Il s’est même retrouvé avec le trophée dans les bras, lunettes de ski autour du cou, comme un joueur qui fête ce titre au champagne.

Comme d’autres célébrités et fans de la franchise de New York, l’acteur et réalisateur a suivi toute l’aventure des Knicks durant ces playoffs. Pour la documenter même, avec ses vidéos au bord du terrain…

« Une expérience incroyable », résume-t-il. « C’est dingue d’être au cœur de l’action, de filmer tout ça et de côtoyer l’équipe… Ce sont vraiment des gars formidables. Je viens de les quitter il y a quelques minutes. Je n’avais jamais été aussi proche d’une telle célébration. »

« Je pense aux gens comme moi qui ont vécu les années 1990. Mon fils qui a 20 ans a connu les années sombres et maintenant, on y est arrivé »

Tel un membre du staff, Ben Stiller a fête le titre avec les joueurs, casquette et maillot officiels du nouveau champion NBA sur la tête et sur le dos.

« C’était incroyable de pouvoir vivre ça de près, même à petite échelle. La fatigue des fans pendant cette série est réelle. On se rend compte à quel point c’est stressant mentalement pour les joueurs. C’est presque une guerre d’usure. La tension monte à chaque match et ça devient véritablement intense. Chaque match, ils avaient plus de dix points de retard et il a fallu beaucoup d’effort pour revenir, remporter cette série et le titre. »

L’historique comeback du Game 4, avec les 29 points remontés, et le panier décisif d’OG Anunoby resteront le grand moment de ces Finals. Est-il devant le sacre lors de la cinquième manche ? Lequel a sa faveur ? « Les deux sont dingues », répond l’acteur de Mary à tout prix. « La victoire de ce Game 5 me laisse un peu sous le choc. Le Game 4 a été l’une des expériences les plus folles que j’ai vécues au Madison Square Garden. Ce n’est pas que cette victoire décisive soit décevante, mais une fois actée, on se dit que ça y est, ça arrive vraiment. »

Après 53 années d’attente, les fans des Knicks ont peut-être tous traversé ces jours ainsi. Avec l’immense joie, l’ivresse même de cette folle quatrième manche puis avec l’émotion de ce titre décroché à San Antonio.

« Les fans de New York ont attendu tellement longtemps. C’est fou ce qu’il se passe à New York en ce moment. L’émotion qui existe dans la ville. Je pense aux gens comme moi qui ont vécu les années 1990. Mon fils qui a 20 ans a connu les années sombres et maintenant, on y est arrivé », raconte le réalisateur, qui a logiquement eu une pensée pour le fan le plus connu des Knicks au monde. « Spike Lee a tout traversé. »