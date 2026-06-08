Grand fan des Knicks, Ben Stiller vit les Finals au plus près

Pour soutenir les Knicks, il n’y a pas que les anciens joueurs de la franchise, très présents depuis le début des playoffs. Il y a aussi les stars de la musique, de la télévision ou du cinéma, comme Spike Lee évidemment, Fat Joe, Mariska Hargitay, l’actrice de « New York, unité spéciale », ou encore Ben Stiller.

Ce dernier est même devenu un acteur (sans mauvais jeu de mots) de ces Finals, avec sa présence au plus près de l’action. Il alimente ainsi son compte X avec des vidéos tournées au bord du terrain. On y retrouve notamment la dernière tentative de Victor Wembanyama à la fin du Game 2.

KNICKS IN 4 pic.twitter.com/xoJjimzbo7 — Ben Stiller (@BenStiller) June 6, 2026

« Si on a la chance d’avoir cet accès, d’avoir ce point de vue, c’est génial de les partager », explique Ben Stiller à The Athletic. « C’est le plus beau dans tout ça : de pouvoir le partager, car je suis très reconnaissant. Et c’est un vrai plaisir d’être simplement témoin de tout ça. »

Filmer son équipe préférée, un rêve de réalisateur

Le réalisateur peut donc joindre l’utile à l’agréable : filmer les exploits des Knicks. « C’est tout simplement incroyable. C’est tellement passionnant. Évidemment, je fais ce que j’aime et ce que j’adore, c’est d’aller voir les Knicks jouer. C’est vraiment spécial que ces deux choses se rejoignent », résume l’acteur de Mon beau-père et moi, qui ne se filme pas durant ces instants. « C’est la dernière chose que je veux faire. »

« J’ai envie de profiter de l’instant présent », poursuit-il, sur son envie de documenter les matches de New York. « C’est difficile en réalité, même en filmant, car je veux profiter des choses comme un fan. C’est une question d’équilibre. La moitié du temps, je pose mon téléphone et je me mets à sauter de joie. Je suis bien plus intéressé par ce qui se passe autour de moi que par moi-même. »

On le retrouve aussi en conférence de presse ou à l’entraînement des Knicks, avec un « practice pass » autour du cou. Mike Brown a d’ailleurs expliqué, tout en levant les mains, que c’était « un grand jour » pour lui de le rencontrer. L’intéressé lui a répondu sur X/Twitter, avec ce message : « Un grand jour pour Ben Stiller. »

L’autre grand jour, ce sera peut-être celui du titre. Pourquoi pas cette semaine, à l’issue du Game 4. Aura-t-il alors le réflexe de prendre des photos ou des vidéos, ou est-ce que le fan prendra le dessus pour fêter ça avant tout ?

« J’essaierai. Je vais garder la caméra allumée, c’est sûr. Ce sera dingue », conclut-il, lui qui était déjà au Madison Square Garden en 1999, lors des derniers matchs des Knicks en Finals avant ce lundi soir.