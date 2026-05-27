Au Madison Square Garden, les Knicks jouent aussi pour leurs anciennes gloires

Larry Johnson ne boude jamais son plaisir de reparler de son légendaire shoot à 3-pts avec la faute dans le Game 3 de la finale de conférence 1999 face aux Pacers. « On m’en parle tout le temps. Constamment. Et vous savez quoi ? Je ne suis jamais fatigué d’en parler. »

Si l’ancienne gloire a autant eu l’occasion d’évoquer ce grand moment avec les fans de New York ces derniers temps, c’est notamment parce qu’il fut régulièrement au Madison Square Garden durant l’historique parcours des Knicks dans ces playoffs 2026. Ce qui ne doit rien au hasard.

« Vous savez combien de fois je suis retourné voir les Hornets ? », demande l’ancien joueur de Charlotte. « Zéro. Je suis retourné à Charlotte pour revoir Muggsy Bogues et Dell Curry, lors d’un tournoi de golf, mais jamais dans la salle. Pas une fois. Je n’ai rien contre eux mais ils ne font pas ça. Les Knicks m’ont ramené ici, ainsi que Latrell Sprewell, Marcus Camby, tous. »

Larry Johnson conclut en disant qu’on est « Knick un jour, Knick toujours » et les anciennes gloires sont effectivement très présentes depuis le début du printemps. Les Patrick Ewing, John Starks, Bernard King, Latrell Sprewell et Larry Johnson donc, mais encore Stephon Marbury et Iman Shumpert, anciens joueurs dans des périodes moins glorieuses, sont derrière le panier pendant les matchs, à s’enthousiasmer.

« Être là tous les soirs et voir ce qu’il se passe nous donne l’impression de faire partie de tout ça, de faire partie de l’équipe même si on est vieux et usés, et qu’on a mal aux genoux et au dos », explique Patrick Ewing, qui a remis le trophée de MVP de la finale de conférence à Jalen Brunson.

Aller enfin au bout, contrairement à 1994 et 1999

La formule est belle, même si la famille Knicks n’a pas toujours été aussi unie. L’épisode Charles Oakley, expulsé du Madison Square Garden en 2017 puis longtemps en conflit avec James Dolan et la franchise, reste l’un des symboles les plus douloureux de la relation parfois compliquée entre le propriétaire et certaines figures historiques.

Mais cette équipe de 2026 semble avoir recollé une partie de cette mémoire collective. Larry Johnson est ainsi séduit par la troupe de Mike Brown car il aime son style. « Ils jouent correctement. La NBA a changé, avec des 3-pts, mais ces gars défendent avant tout. Ils jouent ensemble », commente l’ancien intérieur, qui rappelle que « c’est dur de jouer à New York. Ces gars ont envie d’être ici, ça se voit sur le parquet. Ils jouent bien et comment ne pas aimer ça ? Comment ne pas avoir envie de revenir pour revoir ça ? ».

La franchise et la ville de New York vont ainsi retrouver les Finals au Madison Square Garden pour la première fois depuis 1999. Et ce sera avec les anciens combattants de cette finale perdue contre les Spurs au premier rang. Un retour vers le futur, mais aussi une promesse pour l’avenir : dans quelques décennies, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et leurs coéquipiers seront peut-être à leur tour les anciennes gloires des Knicks, avec une bague au doigt.

« C’est la Mecque du basket. Tout le monde veut venir ici. J’ai joué 15 ans ici et partout où je vais, les gens pensent à mes années avec les Knicks », raconte Patrick Ewing. « On est proche de cette équipe en ce moment et on veut qu’ils aillent là où on n’a pas réussi à aller. Enfin, on y est parvenu mais on n’a pas conclu l’affaire. »