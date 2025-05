Les Knicks et les Pacers se défient encore pour une place en Finals

Dans l’histoire de la NBA, les Knicks et les Pacers ont croisé le fer à huit reprises en playoffs – avant cette occurrence de 2025 – et ce fut surtout un classique des années 1990 puisque, entre 1993 et 2000, on compte pas moins de six séries où New York et Indiana sont impliqués !

Les deux dernières datent de 2013 et 2024, les deux ayant été remportées par les Pacers. Et dans les grands duels de cette époque, vieille de trente ans maintenant, trois fois et comme cette saison, il y avait une place en Finals en jeu. Retour donc sur ces trois séries.

1994 : Patrick Ewing porte les Knicks

Après un premier round en 1993, au premier tour des playoffs, remporté par New York, les deux franchises se retrouvent au sommet de la conférence Est, puisque Michael Jordan et les Bulls ne sont plus là pour imposer leur domination, commencée en 1991.

Après avoir remporté les deux premières manches, Patrick Ewing et ses coéquipiers s’inclinent trois fois de suite. C’est le Game 5 au Madison Square Garden qui reste dans les esprits, avec Reggie Miller qui renverse New York et un Spike Lee bien trop bavard au premier rang. Le shooteur des Pacers marque les mémoires avec son fameux « Choke Sign » et les Pacers sont aux portes des Finals chez eux. Mais, à Indianapolis, ils ne concluent pas et on repart à New York pour un Game 7.

Patrick Ewing domine avec une prestation exceptionnelle : 24 points, 22 rebonds, 7 passes et 5 contres. Ainsi qu’avec une claquette dunk décisive dans les dernières secondes pour envoyer les Knicks en Finals pour la première fois depuis 1973. La suite, c’est une série légendaire perdue face aux Rockets.

1999 : Larry Johnson fait exploser le Madison Square Garden

Cinq ans plus tard, nouvelle finale de conférence entre les Knicks et les Pacers. Entre temps, en 1995, Indiana avait pris sa revanche en demi-finale de conférence, avec notamment les 8 points en 9 secondes de Reggie Miller. En 1999, les rapports de force sont différents. Indiana a poussé les Bulls jusqu’au Game 7 en 1998 (après avoir éliminé les Knicks déjà) et dominé la courte saison régulière tandis que les Knicks, qualifiés en 8e position à l’Est, ont réalisé un exploit en éliminant le Heat puis les Hawks.

Sans l’avantage du terrain, les joueurs de Jeff Van Gundy prennent un match à Indianapolis avant une action inoubliable dans le Game 3 à New York. Il reste douze secondes à jouer et les Pacers mènent de trois points. Larry Johnson shoote derrière l’arc, il obtient la faute commise par Antonio Davis et le ballon tombe dedans. Le Madison Square Garden explose. Le joueur aussi, avant de rapidement se calmer pour inscrire le lancer-franc de la victoire.

Les Knicks vont ensuite perdre le Game 4 avant de gagner la cinquième manche et de conclure à domicile dans le Game 6 pour devenir la première équipe qualifiée en 8e position en playoffs (le « play-in » n’existait pas à l’époque) à disputer les Finals. Sauf qu’ils seront privés de Patrick Ewing face à San Antonio. Ainsi, malgré un grand Latrell Sprewell, les Spurs de Tim Duncan et Gregg Popovich sont trop forts et s’imposent en cinq matches.

2000 : Indiana signe la fin d’une époque

Privés de Finals en 1998 et 1999, les Pacers allaient-ils enfin franchir l’obstacle en 2000 ? Les Knicks étaient encore sur la route lors de la dernière série de la conférence Est. L’avantage du terrain est capital dans cette série puisque Indiana et New York remportent à chaque fois la rencontre devant leur public, jusqu’au Game 6 au Madison Square Garden.

Les troupes de Larry Bird sont plus fortes, à l’exception d’un sursaut en troisième quart-temps des Knicks. Patrick Ewing est au bout du rouleau, abimé par les blessures à répétition (poignet, tendinite au pied…) après des années de lutte en playoffs face à Michael Jordan, Alonzo Mourning et Reggie Miller. Il ne le sait pas encore mais, dans cette défaite et cette élimination, la légende de New York dispute son dernier match avec les Knicks.

Les Pacers filent donc enfin en Finals, où ils seront battus par Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Patrick Ewing est parti, Larry Bird quitte le banc d’Indiana également et c’est la fin d’une époque et de rudes batailles communes pour les deux franchises, qui ne se croiseront à nouveau en playoffs que treize ans plus tard, en 2013.