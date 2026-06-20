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Azzi Fudd passe d’Unrivaled à Project B

Publié le 20/06/2026 à 13:37 Twitter Facebook

L’arrière rookie des Dallas Wings avait signé un contrat NIL avec la ligue 3×3 Unrivaled qui courrait jusqu’à son départ d’UConn. Désormais en WNBA, Azzi Fudd a décidé de rejoindre le projet concurrent.

Azzi Fudd, sélectionné 1er choix de la Draft WNBA 2026 par les Dallas Wings

Unrivaled ne fera pas le doublé. Après avoir réussi à attirer la numéro 1 de la Draft 2025 Paige Bueckers dans ses filets pour sa saison II, la ligue hivernale de 3X3 ne mettra pas la main sur Azzi Fudd, premier choix de la dernière Draft.

L’arrière de 23 ans avait pourtant signé un contrat NIL avec Unrivaled lorsqu’elle évoluait à UConn, et s’était déjà rendue sur place avec 13 autres prospects d’élite pour visiter les installations de la ligue basée à Miami. Mais l’accord prenait fin à son départ de l’université, et Azzi Fudd a décidé de rejoindre la ligue 5×5 «Project B», le projet concurrent.

Une grosse prise de plus pour Project B

Azzi Fudd s’ajoute ainsi à un roster déjà composé de joueuses WNBA de référence comme Nneka Ogwumike, Alyssa Thomas, Jonquel Jones, Jewell Loyd ou encore Kelsey Mitchell. A noter que la rookie de Seattle Awa Fam fera également partie de cette première édition. Azzi Fudd tourne actuellement à 12.7 points à 38.7% à 3-points en moyenne par match depuis le début de saison avec Dallas.

Le «Project B» prévoit de signer 11 joueuses qui seront réparties en six équipes, amenées à voyager à travers le monde, de l’Europe à l’Asie en passant par les deux continents américains. Le programme tiendra de novembre à avril, soit durant l’intersaison WNBA, avec sept tournois d’une durée de deux semaines chacun. Valence (Espagne) et Tokyo (Japon) ont déjà été annoncées comme villes hôtes de la première saison de «Project B».

La veille, Gabby Williams s’était engagée officiellement avec Unrivaled, devenant la deuxième française à rejoindre la ligue co-fondée par Breanna Stewart et Napheesa Collier, après Dominique Malonga.

 

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Journaliste Romain Davesne

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