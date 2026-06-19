JR Smith attend toujours une invitation des Cavaliers

Patrick Ewing, John Starks, Bernard King, Latrell Sprewell, Larry Johnson… Le « run » jusqu’au titre des Knicks a été l’occasion de passer en revue les anciennes gloires de la franchise présentes au Madison Square Garden. Une atmosphère familiale qui a particulièrement touché un ancien de la maison new-yorkaise, JR Smith.

Ancien joueur des Knicks entre 2011 et 2015, il estime que le crédit revient aux dirigeants locaux, à commencer par Leon Rose et William Wesley, qui ont bâti cette culture et ce sentiment d’appartenance, y compris pour des éléments ayant connu d’autres formations après leur passage à New York.

« Il faut prendre soin de tes joueurs. Ça devrait être ta priorité. Tu regardes certains de ces gars […] qui traversent des moments super durs parce qu’ils n’ont plus rien, alors que tu es littéralement une légende vivante dans la ville. Tu te retrouves à devoir vendre tes bagues de champion et tout le reste », prend en exemple JR Smith, en pensant à une génération de joueurs plus ancienne que la sienne.

L’ancien joueur NBA, âgé de 40 ans aujourd’hui, estime que, si certains « ne savent tout simplement pas gérer leur argent », les franchises pourraient tout de même afficher davantage leur soutien envers leurs anciennes gloires. « Elles ne font carrément rien pour toi. T’as ton maillot retiré au plafond, quand même. Je trouve ça dingue. »

Les Knicks, un modèle à suivre ?

L’ancien 6e homme dit ne pas comprendre « pourquoi ce n’est pas plus automatique » et considère que « les Knicks sont de loin ceux qui bossent le mieux ». Une comparaison qui l’amène à évoquer les Cavaliers.

« J’ai gagné une putain de bague à Cleveland. Ils ne m’ont pas réinvité une seule fois, et ça fait dix ans, c’est notre 10e anniversaire. Ils ne m’ont pas réinvité une seule fois », regrette l’ancien arrière, aperçu récemment aux côtés de LeBron James et d’autres anciens coéquipiers pour célébrer, de leur côté, le titre de 2016.

Également titré avec les Lakers pour sa dernière saison NBA en 2020, JR Smith avait été un élément important du trophée remporté par Cleveland. Insuffisant toutefois, selon lui, pour bénéficier de ce statut d’ancienne gloire conviée officiellement à la Rocket Arena.

Son message est arrivé jusqu’aux oreilles de la franchise de l’Ohio qui, sur X, a posté : « Cleveland t’a toujours aimé, et tu seras TOUJOURS chez toi ici. » Le tout avec une vidéo de JR Smith en tribunes, où le public de Cleveland l’acclame, sans que l’on sache si JR Smith était venu de son propre chef ce jour-là ou après avoir été convié.

Reste à savoir si cette déclaration d’amour numérique débouchera désormais sur une vraie invitation…