Les Cavs 2016 fêtent les dix ans du titre… en l’absence de Kyrie Irving

LeBron James, Kevin Love, JR Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson ou encore Channing Frye. Ils étaient tous là, ou presque. Dix ans après l’obtention d’un titre de légende pour la ville de Cleveland, les membres des Cavaliers 2015/16 se sont réunis au Royaume-Uni pour célébrer ce sacre historique.

Le petit groupe a posé près du Tower Bridge à Londres et a joué au golf au Loch Lomond Golf Club, en Écosse, l’un des clubs privés les plus sélects au monde. Entre deux sessions de dégustation de vins, ils ont également acheté des montres et dîné ensemble, dans le cadre d’un itinéraire qui comprenait visiblement plusieurs jours de golf.

Dans une publication Instagram commune publiée mercredi, on pouvait lire en légende : « Le groupe de messagerie collectif s’est enfin retrouvé. » Une autre publication commune incluait une vidéo de Tristan Thompson apportant des boissons au groupe sur le parcours, avec cette légende : « On a tous un rôle. »

Kyrie Irving a « ghosté » les Cavs ?

Tous sauf Kyrie Irving donc, absent de marque. JR Smith a abordé l’absence de son ancien coéquipier, auteur du tir décisif dans le Game 7 des Finales NBA 2016 face aux Warriors, en commentant une publication sur ces retrouvailles : « Il ne manque personne. Il a été invité et nous a tous ghostés. Alors arrêtez avec vos conneries. »

Un message qui rappelle que, même dix ans plus tard, Kyrie Irving reste un personnage à part dans l’histoire de cette équipe. On rappelle qu’à l’issue des Finales NBA 2017, le meneur avait défrayé la chronique en demandant un échange pour quitter les Cavs. Deux ans plus tard, alors qu’il portait le maillot des Celtics, il s’était excusé auprès de LeBron James pour « avoir été ce jeune joueur qui voulait tout d’un claquement de doigts »…

Richard Jefferson a de son côté débuté une série spéciale sur son podcast, « The Richard Show », avec Kevin Love, Tristan Thompson et Iman Shumpert, qui l’ont rejoint à tour de rôle pour se remémorer les souvenirs de cette épopée victorieuse. JR Smith, dont l’épisode dans l’émission doit sortir ce jeudi, avait laissé entendre en mai que le groupe allait voyager, en ciblant l’Écosse et l’Irlande du Nord pour un séjour de golf.

De leur côté, les Cavs organisent une célébration pour les dix ans du titre, avec un rassemblement gratuit en plein air demain aux abords de la Rocket Arena, ainsi que la rediffusion intégrale du Game 7 des Finales NBA 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=CUKc8ueimXQ