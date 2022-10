Finals 2016 – Klay Thompson ne s’est toujours pas remis du shoot de Kyrie Irving

Quadruple champion NBA et shooteur parmi les plus fabuleux de l’histoire de la ligue, Klay Thompson a déjà réalisé une énorme carrière. Il a néanmoins un énorme regret : les Finals 2016, perdues contre les Cavaliers à l’issue du Game 7.

Mais plus encore que la défaite, c’est une action en particulier qui est toujours douloureuse pour l’arrière de Golden State. Non pas l’immense contre de LeBron James, mais le shoot à 3-pts de Kyrie Irving.

« Avoir changé avec Stephen Curry en défense, c’est le plus gros regret de ma carrière », affirme-t-il pour le podcast All the Smoke. « J’ai pris J.R. Smith et lui Kyrie. Je ne peux toujours pas revoir les images, je suis trop mal à l’aise devant. Je n’arrive pas à comprendre comment j’ai pu changer comme ça. »

C’était la consigne et Thompson a parfaitement suivi quand une mauvaise communication entre lui et Curry aurait laissé un tir ouvert à Smith… Et si le MVP des Finals 2022 n’a pas grand-chose à se reprocher face à Irving, auteur d’un shoot aussi compliqué que parfait, pour Thompson, cela demeure difficile à avaler.

« Kyrie a mis un des plus grands shoots de l’histoire de la NBA. Stephen est un bon défenseur aussi, mais ça me déchire encore d’avoir fait ce changement. Quand je regarde les images, je vois que l’écran de Smith n’était pas terrible, j’aurais pu m’en sortir. On ne se remet jamais de ce genre de choses dans une carrière. »