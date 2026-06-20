Reebok n’aura pas attendu pour remettre en avant la Angel Reese 1, et répondre ainsi au lancement en grande pompe de Nike Caitlin 1 de Caitlin Clark. Dès le lendemain, un nouveau coloris « Poison Angel » de la première chaussure signature d’Angel Reese a ainsi été officiellement dévoilé, juste avant la confrontation entre les deux joueuses cette nuit à Indiana.

Celui-ci vaut le détour en plus de rappeler le déguisement de l’intérieure qui évoluait encore à Chicago à l’occasion d’Halloween en 2024. en « Poion Ivy », héroïne de l’univers DC Comics. Sa tige en vert est contrastée par des touches de rouge, pour faire ressortir le logo « Vector » de Reebok mais aussi celui d’Angel Reese, sur la languette.

La Angel Reese 1 « Poison Angel » a également été annoncée pour le 25 juin au prix de 140 dollars.