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La Angel Reese 1 « Poison Angel » en approche

Publié le 20/06/2026 à 10:48 Twitter Facebook

Sneakers – La première chaussure signature de l’intérieure d’Atlanta poursuit sa montée en puissance avec la sortie à venir d’un nouveau coloris en vert et rouge.

Reebok n’aura pas attendu pour remettre en avant la Angel Reese 1, et répondre ainsi au lancement en grande pompe de Nike Caitlin 1 de Caitlin Clark. Dès le lendemain, un nouveau coloris « Poison Angel » de la première chaussure signature d’Angel Reese a ainsi été officiellement dévoilé, juste avant la confrontation entre les deux joueuses cette nuit à Indiana.

Celui-ci vaut le détour en plus de rappeler le déguisement de l’intérieure qui évoluait encore à Chicago à l’occasion d’Halloween en 2024. en « Poion Ivy », héroïne de l’univers DC Comics. Sa tige en vert est contrastée par des touches de rouge, pour faire ressortir le logo « Vector » de Reebok mais aussi celui d’Angel Reese, sur la languette.

La Angel Reese 1 « Poison Angel » a également été annoncée pour le 25 juin au prix de 140 dollars.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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