La Angel Reese 1 aux couleurs du Dream d’Atlanta

Tout roule pour Angel Reese depuis son départ de Chicago pour Atlanta. L’intérieure de 24 ans continue de prendre ses marques au sein d’une équipe qui gagne et affiche l’un des meilleurs bilans de ce début de saison en WNBA.

Angel Reese vient pour sa part de passer les 1 000 points en carrière cette semaine face au Connecticut Sun, et Reebok s’apprête à marquer le coup en sortant un nouveau coloris de la Angel Reese 1. Celui-ci offre un clin d’œil à cette nouvelle aventure en empruntant les couleurs du Dream, en rouge et blanc.

Le modèle ressort d’un rouge vif assorti de quelques touches de blanc, sur les différents logo Reebok et celui d’Angel Reese sur la languette. La Angel Reese 1 se distingue par sa tige en mesh assortie de moulures en TPU ainsi qu’une semelle disposant de la technologie Reebok « ERS » pour « Energy Return System ».

La Angel Reese 1 « Red » est annoncée pour le 12 juin sur le sol nord-américain, au prix de 130 dollars. Sa commercialisation en Europe devrait suivre.

(Via NiceKicks)