Critiqué, Mark Cuban revient sur le cas Jalen Brunson

Comment les Mavericks ont-ils pu laisser partir Jalen Brunson, puis Luka Doncic, deux des meilleurs joueurs de la NBA ? Pour Luka Doncic, la faute en revient à Nico Harrison, et depuis il a été viré. Pour le meneur des Knicks, c’est Mark Cuban qui était aux manettes, et il explique comment il a laissé partir un futur MVP des Finals.

« C’est vraiment très simple. Nous n’avons pas vu en Jalen Brunson ce qu’il allait devenir. Les gens ne l’ont pas vu non plus » se défend l’ancien patron de la franchise de Dallas. « Il a travaillé comme un malade. Il a commencé à montrer ce potentiel de star quand Luka s’est blessé et qu’il nous a fait gagner ces matchs contre Utah (lors des playoffs 2022). À ce moment-là, je me suis dit : ‘Wow’. Mais avant ça, à l’approche de la trade deadline, nous cherchions une star à associer à Luka. La cote de JB n’avait pas encore explosé. Même lui vous le dirait. »

Le pari raté de Mark Cuban

Ensuite, il y a l’offre des Mavericks pour le conserver. Mark Cuban se défend d’avoir été radin, et d’avoir fait une erreur en permettant à Jalen Brunson de tester le marché. L’année précédente, les Mavericks avaient la possibilité de verrouiller son avenir avec un contrat de 55 millions de dollars sur quatre ans. Mais Mark Cuban voulait d’abord voir Jalen Brunson en action, dans sa quatrième année, avec un plus gros temps de jeu.

« C’était ma décision de ne pas le faire. Historiquement, avec un joueur choisi au second tour de Draft, on ne le garde pas forcément quatre ans. Si vous voulez vraiment savoir ce qu’il vaut, avoir cette quatrième année est généralement utile. Je voulais cette quatrième année parce qu’en règle générale, après quatre saisons, vous savez exactement quel type de joueur vous avez » se défend-il.

Finalement, les Mavericks ne le prolongent pas, puis ne le transfèrent pas en février, et Jalen Brunson se retrouve free agent non protégé. « Avant la saison, notre idée était simple : attendre la trade deadline pour voir exactement ce que nous avions et quelles opportunités se présenteraient. Quand cette échéance est arrivée, nous avons regardé ce qu’il était possible d’obtenir » raconte-t-il. « Et nous entendions déjà des rumeurs disant que Jalen voulait aller à New York et que New York le voulait. Je ne me souviens plus si c’était avant ou après que son père soit embauché par les Knicks mais, de toute façon, ils étaient déjà tous très proches… »

Un mariage charnière

Jalen Brunson ne laisse de toute façon même pas une chance aux Mavericks de se positionner, et il part directement aux Knicks. Mark Cuban se souvient très bien du moment où la communication a été rompue.

« Nous avions une bonne relation avec Jalen» insiste-t-il. « Je me souviens d’un après-match à Utah. Nous rentrions ensemble. Il y avait moi, Jalen, Dwight Powell, Alli, qui est aujourd’hui sa femme, et nous discutions tranquillement. Je lui ai dit : ‘Je veux te garder ici.’ Il ne m’a jamais répondu : ‘Je reste.’ Mais il a dit qu’on en reparlerait, et je me sentais plutôt confiant. Puis vient le moment où tout bascule, il y avait un mariage auquel Jalen participait. Son entourage devait revenir vers nous après. Et nous n’avons plus jamais eu de réponse. »

À l’époque, Jalen Brunson avait expliqué que c’était les Mavericks qui n’avaient plus donné de nouvelles…

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.