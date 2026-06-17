Un nouvel aperçu de la Giannis Freak 8

Alors que les rumeurs de trade vont bon train au sujet de Giannis Antetokounmpo ces dernières semaines, Nike poursuit son plan de route pour mettre en avant l’image et les produits du Greek Freak. Après avoir sorti la Giannis Immortality 5, ce sera bientôt au tour de la collection « Giannis Freak » d’accueillir un huitième modèle.

La Giannis Freak 8 avait déjà été dévoilée à l’entraînement par Giannis Antetokounmpo, dès la fin janvier. Il a franchi un nouveau cap hier en publiant officiellement une première photo de sa prochaine chaussure signature, sur son compte Instagram.

Le modèle apparaît sous un nouveau coloris « Wolf Grey », en blanc et gris avec une touche de gris métallique pour faire ressortir le « Swoosh » latéral. Il faudra encore attendre pour un savoir plus sur les détails plus poussés, dont la composition de la semelle. Mais rien ne presse, puisque la Giannis Freak 8 avait été annoncée pour le 1er août en sortie mondiale. Son prix devrait osciller entre 115 et 135 euros.